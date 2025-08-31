Topo

Notícias

Turista é baleado na praia das Astúrias, no Guarujá

São Paulo

31/08/2025 12h47

Um turista de 31 anos foi baleado durante tentativa de assalto na tarde deste sábado, 30, na praia das Astúrias, no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e recebeu alta do hospital.

"Foi solicitada perícia ao local. O caso está sendo registrado na delegacia do município", informou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Os suspeitos ainda não foram localizados. A pasta também afirmou que familiares, amigos e a própria vítima prestaram depoimento.

De acordo com as estatísticas mais recentes da Secretaria da Segurança Pública, referentes a julho, furtos e roubos tiveram queda nas cidades paulistas, de 0,6% e 12,8%, respectivamente, ante o mesmo mês do ano passado.

Os latrocínios também recuaram 15,8% no Estado em julho, na mesma comparação.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Memorial francês do Holocausto é pichado com "Free Gaza"

Irlanda condena violência policial contra ativista pró-palestinos em Berlim

Piastri vence GP da Holanda e esperanças de Norris se transformam em fumaça

Casal é preso após levar bebê de 3 meses morto para UPA em Fortaleza

Turista é baleado na praia das Astúrias, no Guarujá

Israel bombardeia subúrbios da Cidade de Gaza

Ex-piloto de Fórmula 1 é preso acusado de receptação de veículo de luxo em SP

Rota lendária é vista como salvação econômica na Guiana

Operação Carbono Oculto é nova forma de proceder contra o crime organizado, diz Haddad

Dia do Samba-Rock é celebrado com programação especial em São Paulo

Protesto contra imigração reúne milhares na Austrália e governo condena