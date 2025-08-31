Topo

Trump enviar tropas a Chicago seria uma invasão, diz governador de Illinois

J. B. Pritzker, governador de Illinois Imagem: Divulgação/JB For Governor
Do UOL, em São Paulo

31/08/2025 16h25Atualizada em 31/08/2025 16h25

O governador de Illinois, o democrata JB Pritzker, classificou como invasão a possibilidade do presidente dos EUA, Donald Trump, enviar tropas federais à cidade de Chicago.

O que aconteceu

Ele afirmou que não foi comunicado sobre a possibilidade. "Está claro que, em segredo, eles estão planejando isso — bem, é uma invasão com tropas americanas, se eles, de fato, fizerem isso", disse, em entrevista à emissora CBS News, publicada na íntegra hoje.

Plano de Trump tem segundas intenções, diz governador. "[Eleitores] deveriam entender que ele tem outros objetivos, além de combater o crime".

Pritzker acredita que as intervenções em cidades, já implementadas em Washington e Los Angeles, têm relação com as eleições em 2026. "Agora, ele pode discordar de um estado que não votou nele. Mas será que ele deveria enviar tropas? Não", disse.

Ontem, Trump voltou a ameaçar intervir em Chicago. "Seis pessoas foram mortas e 24 foram baleadas em Chicago no último fim de semana, e JB Pritzker, o fraco e patético governador de Illinois, acabou de dizer que não precisa de ajuda para prevenir o crime. Ele é louco!!! É melhor ele resolver isso, rápido, ou vamos acabar com isso!", publicou em sua rede social, a Truth Social.

Prefeito de Chicago desafia Trump

O prefeito de Chicago proibiu ontem a polícia municipal de colaborar com autoridades federais eventualmente enviadas por Trump. Decreto publicado por Brandon Johnson impede a colaboração no caso de fiscalização civil da imigração ou quaisquer patrulhas relacionadas, paradas de trânsito e postos de controle. Johnson é do partido democrata.

"Eu não recebo ordens do governo federal", disse o prefeito, em coletiva de imprensa. Johnson também afirmou que Trump se comporta fora dos limites da Constituição.

"Ele é imprudente e descontrolado", disse Johnson. "Ele é a maior ameaça à nossa democracia que já enfrentamos na história do nosso país", completou.

