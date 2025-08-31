Trump diz que pretende endurecer regras para voto nos EUA - A um ano das próximas eleições legislativas, presidente diz que está preparando um decreto para exigir que eleitores apresentem documento de identidade e para limitar severamente opção de voto pelo correio.O presidenteDonald Trump disse neste fim de semana que pretende emitir um decreto para endurecer os requisitos para votar em eleições presidenciais nos EUA, incluindo uma exigência de apresentação de documento de identidade nas seções, algo que não é obrigatório em vários estados do país.

Trump também afirmou que pretende limitar severamente a possibilidade de os eleitores votarem pelo correio.

"A identificação do eleitor deve fazer parte de cada voto. SEM EXCEÇÕES! Vou emitir uma ordem executiva para esse fim!!!”, afirmou o presidente dos EUA na rede Truth Social no final da noite de sábado (30/08). "Além disso, não haverá votação por correspondência, exceto para pessoas gravemente doentes e militares que estejam longe”, acrescentou.

"Aqui só serão usados votos em papel", concluiu o presidente dos Estados Unidos, embora ele não tenha o poder constitucional para ditar as regras eleitorais nos 50 estados do país.

Trump afirma há anos que o voto por correspondência foi um dos principais fatores da sua derrota nas eleições presidenciais de 2020, algo que ele descreve, sem provas, como uma fraude eleitoral.

Esta teoria é refutada pelo Ministério Público do país, pela direção de serviços de informação nacional, por juízes federais e estaduais e até mesmo por ex-membros da sua campanha eleitoral.

O tema do voto por correspondência ressurgiu durante o recente encontro entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Segundo Trump comentou posteriormente, o líder russo disse-lhe que, na sua opinião, tinha perdido as eleições devido a uma manipulação deste sistema.

Durante anos, Trump também defendeu o fim do uso urnas eletrônicas, promovendo o uso de cédulas de papel e contagem manual — um processo que, segundo as autoridades eleitorais, é demorado, caro e muito menos preciso do que a contagem eletrônica.

Nos Estados Unidos, a organização das eleições está sob tutela dos estados, enquanto o Congresso estabelece diretrizes gerais.

Contudo, Trump questiona essa ideia e vem defendendo que a autoridade do Estado federal prevalece sobre a dos estados.

A nova ofensiva de Trump para forçar mudança no sistema eleitoral ocorre a um ano das próximas eleições legislativas de meio de mandato. As eleições de 3 de novembro de 2026 são encaradas como o primeiro referendo nacional sobre as políticas internas e externas de Trump desde que ele voltou ao poder em janeiro.

jps (Lusa, Reuters)