Trump diz que exigirá identificação de eleitor para cada voto nos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (30) que vai assinar uma ordem executiva para exigir identificação eleitoral de cada cidadão nos próximos pleitos.
O que aconteceu
- Trump fez o anúncio na rede Truth Social. "A identidade do eleitor deve constar em todos os votos. SEM EXCEÇÕES! Vou cumprir uma ordem executiva para esse fim!!!".
- O presidente também defendeu o fim da votação pelo correio. "Exceto para aqueles que estão muito doentes e para os militares que estão distantes", disse.
- Trump sempre questionou o sistema eleitoral dos EUA. Ele continua a afirmar, sem provas, que perdeu as eleições para Joe Biden em 2020 por causa de "uma fraude generalizada".
- Durante anos, Trump também pediu o fim das máquinas de votação eletrônicas. Ele defende o uso de cédulas de papel e contagens manuais, um processo que as autoridades eleitorais dizem ser demorado, caro e muito menos preciso do que a contagem automática.
* com Reuters