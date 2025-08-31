Topo

Trump diz que exigirá identificação de eleitor para cada voto nos EUA

Donald Trump fala à imprensa na Casa Branca em 14 de agosto de 2025 - Mandel Ngan / AFP
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

31/08/2025 02h25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (30) que vai assinar uma ordem executiva para exigir identificação eleitoral de cada cidadão nos próximos pleitos.

O que aconteceu

  • Trump fez o anúncio na rede Truth Social. "A identidade do eleitor deve constar em todos os votos. SEM EXCEÇÕES! Vou cumprir uma ordem executiva para esse fim!!!".
  • O presidente também defendeu o fim da votação pelo correio. "Exceto para aqueles que estão muito doentes e para os militares que estão distantes", disse.
  • Trump sempre questionou o sistema eleitoral dos EUA. Ele continua a afirmar, sem provas, que perdeu as eleições para Joe Biden em 2020 por causa de "uma fraude generalizada".
  • Durante anos, Trump também pediu o fim das máquinas de votação eletrônicas. Ele defende o uso de cédulas de papel e contagens manuais, um processo que as autoridades eleitorais dizem ser demorado, caro e muito menos preciso do que a contagem automática.

* com Reuters

