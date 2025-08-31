Topo

Notícias

Trump diz que EUA seriam destruídos sem tarifa e agradece apoio de juiz em decisão de 6ª (29)

São Paulo

31/08/2025 16h47

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que sem tarifas e todos os trilhões de dólares já recebidos com as medidas, o país seria completamente destruído e o poderio militar americano seria instantaneamente obliterado.

Em post no X, Trump disse que um grupo de juízes da esquerda radical não se importa com esse resultado das tarifas, referindo-se à decisão do Tribunal de Apelações que julgou que as tarifas foram impostas ilegalmente, ampliando o caos no comércio global.

Trump, no entanto, elogiou a decisão de um democrata, nomeado pelo ex-presidente Barack Obama, dizendo que o magistrado votou para salvar os EUA. "Gostaria de agradecê-lo por sua coragem! Ele ama e respeita os EUA".

Um tribunal de apelações manteve, na sexta-feira, decisão anterior que considerou ilegal parte relevante das tarifas impostas pelo governo Trump.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trabalhava com tecnologia, pai recente: quem era brasileiro morto em Gaza

Alcaraz vence Rinderknech em 3 sets e vai às quartas do US Open

Cineasta Jim Jarmusch expressa decepção com distribuidora vinculada ao setor militar de Israel

Trump diz que pretende endurecer regras para voto nos EUA

Versículos para não desistir: 28 mensagens bíblicas para perseverar na fé

Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro, mas lembra que carro será revistado na saída

PT critica investida dos EUA sob Trump contra Venezuela

Governador do Mato Grosso é hospitalizado após acidente em canteiro de obras

'Destino da França' estará em jogo no próximo voto de confiança, diz Bayrou

Brasil vence e pega França nas quartas do Mundial de vôlei feminino

Trump enviar tropas a Chicago seria uma invasão, diz governador de Illinois