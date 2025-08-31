Topo

Tribunal dos EUA bloqueia deportação de centenas de crianças da Guatemala

31/08/2025 17h33

Um tribunal federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente o plano do governo Donald Trump de deportar centenas de crianças da Guatemala, segundo decisão anunciada neste domingo.

Mais de 600 menores guatemaltecos desacompanhados poderiam ser enviados de volta para o seu país sob um programa piloto negociado com a Guatemala, segundo um expediente judicial. Mas uma juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia suspendeu a deportação por 14 dias, após um recurso apresentado hoje pela ONG National Immigration Law Center (NILC) por considerar o plano ilegal.

A ONG comemorou a decisão. "Nos conforta que o tribunal tenha evitado essa injustiça antes de centenas de crianças sofrerem danos irreparáveis", disse seu vice-presidente, Efren Olivares.

O grupo entrou com a ação coletiva em nome de centenas de crianças guatemaltecas que corriam o "risco iminente de serem deportadas ilegalmente dos Estados Unidos".

bur-bjt/aha/ad/ag/lb

© Agence France-Presse

