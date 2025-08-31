Topo

Trabalhava com tecnologia, pai recente: quem era brasileiro morto em Gaza

O brasileiro Ariel Lubliner, que servia como sargento em Israel e morreu na Faixa de Gaza, trabalhava com tecnologia na cidade de Kiryat Bialik, segundo o prefeito Eli Dukorsky.

O que aconteceu

Ele e a esposa, Barbara, se mudaram há quatro anos para o bairro de Neot Afek. O casal passou a morar no local após ser selecionado em um programa habitacional do governo destinado a jovens e pessoas sem casa própria.

Ariel emigrou do Brasil, enquanto a mulher deixou a Espanha para trás. Os dois se conheceram há dez anos e se casaram em 2018, de acordo com o prefeito. O brasileiro também deixa uma filha de nove meses.

Dukorsky diz que o sargento sempre o procurava para discutir questões sobre o bairro. "Ele frequentemente me procurava sobre questões relacionadas ao seu bairro, sempre com educação e respeito", escreveu o prefeito nas redes sociais.

Barbara recebeu a visita de Dukorsky ontem, dia em que o governo israelense anunciou a morte de Ariel. "Conversamos e expressei minhas condolências e minha dor. Meu coração se parte ao ver Lior, o bebê de 9 meses, que crescerá sem o pai", lamentou o prefeito.

Brasileiro trabalhava em um comboio que abastecia tropas em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza. O tiro acidental que teria matado Ariel foi disparado por um soldado que protegia o comboio, segundo o site israelense Ynet.

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também lamentou a morte. "Ariel, de abençoada memória, lutou bravamente pela segurança de Israel, pela derrota do Hamas e pelo retorno de todos os nossos reféns", afirmou, de acordo com a emissora israelense Kan.

