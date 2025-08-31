Topo

SP: Prefeitura perde R$ 180 mil por fechar aluguel sem fazer vistoria antes

UBS República Imagem: Reprodução/Google Street View
Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

31/08/2025 05h30

O aluguel de um imóvel sem realização da vistoria obrigatória anterior custou R$ 180 mil à Prefeitura de São Paulo em um caso denunciado ao TCM (Tribunal de Contas do Município).

O que aconteceu

Contrato foi fechado em 1º de fevereiro de 2024. O UOL apurou que o acordo envolvia o aluguel de um espaço no Centro de São Paulo para receber a UBS (Unidade Básica de Saúde) República, até então sediada em um prédio onde já funcionou um hotel. Pelo trato, R$ 90 mil seriam pagos por mês pelo imóvel.

Laudo de avaliação de locação do imóvel foi incorporado à documentação do processo seis dias após assinatura do contrato. Isso vai na contramão do que prevê a Portaria 21/2022, da Secretaria de Governo Municipal. No artigo 5º, ela estabelece que o laudo deve ser apresentado "previamente à celebração da parceria".

Fechado por organização social, acordo era de conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde. A informação consta em ofício enviado em 11 de março de 2024 pela Coordenadoria Regional de Saúde - Centro à AFNE (Associação Filantrópica Nova Esperança), entidade responsável por gerir a UBS República.

Tendo em vista a locação do imóvel localizado à Rua Direita nº 263, 265 e 271 para a UBS República, é necessário a apresentação de documentos específicos para dar visibilidade a utilização do recurso empregado. Solicitamos a entrega dos documentos, considerando que a assinatura do Contrato de Locação ocorreu em 01 de fevereiro de 2024
Representantes da SMS, no ofício enviado à AFNE em 11/03/2024

Secretaria só se deu conta do problema quase dois meses após a assinatura do contrato. Em notificação extrajudicial enviada à AFNE em 28 de março de 2024, o órgão acusou a inclusão do laudo após o fechamento do negócio. Diante da situação, em 20 de maio do ano passado, o acordo de aluguel foi rescindido.

Devido à rescisão, Prefeitura de São Paulo teve de pagar R$ 187,7 mil aos proprietários do imóvel. A multa estava prevista em caso de situações desse tipo no contrato que foi desfeito.

Procuradas, AFNE e Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo não se manifestaram sobre o caso. O espaço segue aberto a manifestações. Já o TCM informou que o relator do caso no tribunal deve ser escolhido nos próximos dias.

Oposição quer que supostas irregularidades no caso sejam apuradas. A solicitação foi feita na última semana pela vereadora Luna Zarattini (PT) em representação enviada ao TCM.

AFNE afirma gerir 79 unidades de saúde. Com mais de 5 mil colaboradores, a entidade informa atuar em cidades como Araçatuba (SP), Floriano (PI), Niterói (RJ) e Vila Velha (ES) em seu material institucional. Além da UBS República, a OS cuida de outros sete espaços do tipo na capital paulista. São eles:

  • Bom Retiro
  • Boracea
  • Cambuci
  • Humaitá
  • Nossa Senhora do Brasil
  • Santa Cecília

