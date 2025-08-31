Topo

Sete mortos e mais de 70 feridos em bombardeios de paramilitares no Sudão

31/08/2025 11h08

Pelo menos sete pessoas morreram e 71 ficaram feridas na noite de sábado em bombardeios em Darfur, oeste do Sudão, informou neste domingo à AFP uma fonte médica, que atribuiu o ataque aos paramilitares.

Os ataques aconteceram em El Fasher, capital do estado de Darfur do Norte, cercada pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que estão em guerra contra o Exército sudanês desde abril de 2023.

Segundo a fonte médica - que falou sob a condição de anonimato - e o comitê local de resistência - um grupo que documenta as atrocidades do conflito -, os ataques atingiram vários bairros densamente habitados na zona oeste da cidade, perto do aeroporto que os paramilitares tentam tomar.

As FAR mantêm o cerco a El Fasher, capital do estado de Darfur do Norte e última grande cidade da região ainda sob controle do Exército, desde maio de 2024. 

Nos últimos meses, El Fasher e campos de refugiados próximos foram alvos de ataques das FAR, depois que o grupo foi expulso de Cartum, a capital sudanesa, no início do ano.

A guerra provocou dezenas de milhares de mortes, o deslocamento de milhões e criou o que a ONU descreve como a maior crise atual de deslocados e fome no mundo.

ab-nda/vl/meb/mb/fp

© Agence France-Presse

