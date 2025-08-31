Topo

Se perdermos o caso das tarifas, será o fim dos EUA, afirma conselheiro de Trump

São Paulo

31/08/2025 20h41

O Conselheiro da Presidência dos Estados Unidos, Peter Navarro, defendeu a imposição de tarifas por Donald Trump e disse que elas "qualificam a regulação das importações". Segundo ele, se o governo perder o caso de legalidade das tarifas na Suprema Corte "o presidente Trump estará certo e será o fim dos EUA".

Na sexta-feira, um tribunal federal de apelações decidiu por 7 a 4 que as tarifas de Trump eram ilegais, e que ele não tinha autoridade para impor a maior parte das taxas aplicadas sobre produtos estrangeiros de todo o mundo.

Em entrevista à Fox News, Navarro lembrou que nem ele nem o Trump disseram que as tarifas eram permanentes. Caso a China, México e Canadá atuem para diminuir as mortes dos americanos causadas pelo uso do fentanil, poderá haver negociação para a retirada das tarifas.

