Topo

Notícias

Saúde está 'sob ataque' nos EUA, afirmam ex-diretores dos CDC

31/08/2025 15h20

Especialistas que renunciaram recentemente aos seus cargos na principal agência de saúde pública dos Estados Unidos denunciaram neste domingo (31) o que consideram uma politização crescente desse órgão, e alertaram para uma queda da "barreira" entre ciência e ideologia.

O presidente Donald Trump demitiu na semana passada a diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Susan Monarez, que permaneceu menos de um mês no cargo.

Monarez entrou em conflito com o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., um cético em relação às vacinas, por causa da reforma de sua política de vacinação.

Sua demissão provocou a saída de outros cinco funcionários de alto escalão do CDC, entre eles Demetre Daskalakis, que atuava como diretor do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do CDC.

"A barreira entre a ciência e a ideologia desabou completamente", afirmou Daskalakis no programa dominical 'This Week', da ABC News, no qual falou sobre o impacto que o desmantelamento do CDC terá na saúde pública.

Com base no que viu desde a posse de Trump em janeiro e na formação de um comitê consultivo sobre imunização com pessoas que compartilham o ceticismo de Kennedy sobre as vacinas, ele disse que o governo "está realmente se movendo em uma direção ideológica. Eles querem ver o fracasso da vacinação".

Outra especialista que renunciou em protesto contra suas divergências com a linha seguida pelo Executivo, Debra Houry, ex-diretora médica do CDC, disse que não conhece nenhum cientista da agência que tenha se reunido com Kennedy desde que ele assumiu o cargo.

"Acho que vai ser muito difícil" confiar no CDC daqui para frente, declarou à CNN neste domingo.

Houry alertou que o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP), que se reunirá em setembro, será "integrado por pessoas sem experiência na ciência das vacinas" e que são "conhecidas por serem contra as vacinas".

Kennedy demitiu todos os membros do influente grupo e os substituiu por seus próprios candidatos, uma medida que gerou preocupação no Congresso, inclusive entre os republicanos.

O senador governista Bill Cassidy, presidente da Comissão de Saúde do Senado, solicitou o adiamento por tempo indeterminado da reunião do ACIP de 18 de setembro devido à "falta de acompanhamento do processo científico".

Tom Frieden, ex-diretor do CDC, criticou o caos na agência, uma instituição fundamental para melhorar os resultados em saúde nos Estados Unidos há mais de 80 anos.

"A saúde pública está sob ataque", declarou à CNN. "Estão destruindo nossas proteções sanitárias. Estamos menos seguros."

mlm/dw/dg/db/jmo/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Israel estuda anexar Cisjordânia se Palestina for reconhecida, diz agência

Filme exibido na Mostra de Veneza transforma trajetória de Putin em alerta sobre líderes autoritários

Reino Unido confirma surto de gripe aviária H5N1 no sudoeste da Inglaterra

Von der Leyen diz que Europa está preparando planos "precisos" para envio de tropas à Ucrânia, diz FT

Impasse político se intensifica com planos de Trump para repressão em Chicago

Saúde está 'sob ataque' nos EUA, afirmam ex-diretores dos CDC

Índia e China são parceiros, não rivais, dizem Modi e Xi

Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro na véspera de julgamento

Wegovy, da Novo Nordisk, reduz risco cardíaco em 57% ante droga rival da Eli Lilly, diz estudo

Juíza dos EUA bloqueia deportações de crianças migrantes desacompanhadas para Guatemala

Protestos violentos na Indonésia forçam cortes em regalias a políticos