Samba na Gamboa comemora 600 programas com a presença de Roberta Sá

Roda de samba tradicional na televisão, o Samba na Gamboa, da TV Brasil, conduzido pela cantora e compositora Teresa Cristina na atual temporada inédita, alcança o número de 600 programas. A apresentadora recebe a cantora Roberta Sá na edição deste domingo (31), às 13h.

Desde a estreia, em dezembro de 2008, a produção liderada na época pelo bamba Diogo Nogueira já recebeu ícones do samba e astros de outros gêneros musicais. Também combina a participação de novos músicos com a presença de personalidades consagradas.

Teresa Cristina analisa a importância desse formato. "O programa daabre espaço para talentos das novas gerações e veteranos. Ele cumpre esse papel. E o Samba na Gamboa vai além porque não é uma atração só de música. Apresenta a obra do entrevistado e do artista homenageado", explica.

A anfitriã destaca algumas das gravações mais marcantes da temporada.

"Estou muito comovida ao assistir aos programas, como o da Monica Salmaso em homenagem a Elizeth Cardoso, o do Vidal Assis falando sobre Elton Medeiros. Acho muito importante trazer esses conteúdos além da música. Saber que faço parte dessas 600 edições me emociona muito", ratifica a apresentadora.

Conteúdo original da emissora pública, o Samba na Gamboa é transmitido no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, a atração ainda tem espaço na programação da Rádio Nacional, também aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Papo musical com Roberta Sá

No programa que chega a essa marca histórica, Roberta Sá comemora os 20 anos de carreira discográfica e traz repertório de sucessos da sua trajetória. Na entrevista para Teresa Cristina, a convidada recorda o começo de sua vida artística e comenta a aproximação com o samba.

Durante a conversa, entre um assunto e outro, a intérprete canta as músicas Amanhã é Sábado, de Martinho da Vila; Me Erra, de Adriana Calcanhotto, e Trilha do Amor, sucesso da obra do grupo Revelação. As canções fazem parte do disco Sambasá (2022) e também estão nos shows festivos da diva.

Na atração da TV Brasil, Roberta Sá também entoa outras composições de grandes nomes da cultura nacional como O Lenço e o Lençol, de Gilberto Gil; Sem Avisar, de Toninho Geraes e Marquinho PQD; Samba de um minuto, de Rodrigo Maranhão; e Cicatrizes, de Miltinho e Paulo César Pinheiro.

"Em 2025 completo 20 anos de carreira discográfica. Comecei mais ou menos em 2002 cantando MPB, mas no meu primeiro disco, eu já abro com um samba. Aliás, o samba já me salvou de diversas maneiras", conta a artista ao recordar o primeiro álbum, Braseiro, projeto lançado em 2005.

Pesquisa

Teresa Cristina conta que se interessa pela pesquisa para conhecer melhor o trabalho dos músicos. "Gosto de estudar sobre os compositores, os cantores, os artistas em geral. Sempre tive essa vocação. É a minha vida", define ao relatar que já fazia isso antes mesmo de assumir a apresentação do Samba na Gamboa .

"Nunca entendi direito porque aprendia tanta coisa que achava que não ia usar, mas como tudo tem um propósito na vida, está aí o resultado das minhas pesquisas. Foi uma alegria muito grande dividir esse conhecimento com as pessoas. Contar essas histórias através das canções. Isso me instiga há muito tempo", recorda a apresentadora.

Ela também reflete sobre essa vivência no comando da produção. "São várias emoções nessa experiência à frente do Samba na Gamboa. Fiquei feliz que o meu nome tenha sido sugerido para apresentar o programa da TV Brasil que eu já acompanhava com o Diogo Nogueira. Assisti a todas as temporadas. Na primeira semana no set, pude entender como era estar do outro lado", relata Teresa Cristina.

A apresentadora ainda pontua entrevistas especiais que a tocaram e revela o motivo de tanta comoção. "Alguns momentos me colocaram no colo. Me emocionaram bastante Serginho Meriti, Zeca Pagodinho e Áurea Martins. Me comovi muito quando algum convidado cantava alguma música que lembrava minha mãe. Isso foi uma emoção bem silenciosa. É um assunto que eu não traria a público. Mas na maioria das vezes que o público me vê chorando no programa, com algum entrevistado, alguma canção, tem um pouquinho da minha mãe ali", finaliza ao mencionar como se inspira na mãe, Dona Hilda.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Destaques da temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa, tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.