Sabalenka atropela Bucsa e avança às quartas do US Open

31/08/2025 23h49

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, atropelou a espanhola Cristina Bucsa (N.35) neste domingo (31) e se classificou sem dificuldades para as quartas de final do US Open.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em apenas uma hora e 13 minutos na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows, em Nova York.

A bielorrussa de 27 anos não deu chances para Bucsa, que teve sua primeira experiência em uma fase de oitavas de final de Grand Slam.

Com seu jogo agressivo, Sabalenka conseguiu 26 'winners' na partida, contra apenas nove da adversária.

Atual campeã, a número 1 do mundo anos garante sua quinta presença seguida nas quartas de final do US Open.

"Estou feliz com a vitória, acho que a cada jogo estou jogando melhor", comemorou Sabalenka após a partida.

gbv/cl/cb

© Agence France-Presse

