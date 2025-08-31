Topo

Notícias

Relatora da ONU alerta para tortura em guerra entre Rússia e Ucrânia

31/08/2025 14h59

A relatora especial da ONU defende que justiça e reparação para vítimas e sobreviventes de violações de guerra devem fazer parte das negociações e de um acordo final.

"A paz não será restaurada apenas com soluções de segurança e território", diz.

Alice Edwards faz questão de afirmar que, mesmo depois de um eventual acordo de paz, os casos de violações precisam ser investigados.

"O dever de investigar e processar a tortura recai sobre ambos os países e é uma obrigação sem limite temporal", aponta. "As vítimas e sobreviventes são muito resilientes e continuarão buscando justiça e verdade mesmo muito tempo depois do fim das hostilidades", finaliza.

Rússia x Ucrânia 

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, está relacionada à disputa de influência sobre o Leste Europeu e à busca de Moscou por uma esfera de segurança russa com o fim da União Soviética, em 1991, da qual os dois países faziam parte. Em 2014, a Rússia já havia avançado sobre o território ucraniano e tomado a Crimeia, península estratégica junto ao Mar Negro.

A aproximação da Ucrânia e da Europa Ocidental, com possíveis adesões de Kiev à União Europeia e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foram apontadas pelo governo da Rússia como ameaças potenciais, já que trariam a aliança militar liderada pelos Estados Unidos à sua fronteira imediata.

Com a invasão à Ucrânia, os russos conseguiram ocupar províncias do leste do país, onde há grande influência da cultura e da língua russas. A definição do futuro desses territórios está entre as grandes dificuldades das negociações para o encerramento do conflito: Moscou não planeja devolvê-los, e Kiev reluta em entregá-los e diz que um cessar-fogo é essencial para que haja negociação.

Desde a posse de Donald Trump, os Estados Unidos modificaram sua postura de apoio à Ucrânia e passaram a pressionar o país a considerar um acordo que inclua concessão de territórios. A Europa Ocidental, entretanto, busca garantias de que a Rússia não vai avançar mais no território ucraniano ou contra outros países europeus.

Na semana passada, Trump se reuniu com o Vladimir Putin em uma base militar no Alasca, para tratar do conflito, e recebeu Volodymyr Zelensky e líderes europeus na Casa Branca três dias depois. As conversas, entretanto, não conseguiram estabelecer um acordo de cessar-fogo.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

PT critica investida dos EUA sob Trump contra Venezuela

Governador do Mato Grosso é hospitalizado após acidente em canteiro de obras

'Destino da França' estará em jogo no próximo voto de confiança, diz Bayrou

Trump enviar tropas a Chicago seria uma invasão, diz governador de Illinois

Liverpool vence Arsenal e se isola na liderança do Inglês; City perde 2ª seguida

Israel estuda anexar Cisjordânia se Palestina for reconhecida, diz agência

Filme exibido na Mostra de Veneza transforma trajetória de Putin em alerta sobre líderes autoritários

Reino Unido confirma surto de gripe aviária H5N1 no sudoeste da Inglaterra

Von der Leyen diz que Europa está preparando planos "precisos" para envio de tropas à Ucrânia, diz FT

Impasse político se intensifica com planos de Trump para repressão em Chicago

EUA: governador denuncia 'invasão' de Chicago por militares