Reino Unido confirma surto de gripe aviária H5N1 no sudoeste da Inglaterra

(Reuters) - O vírus H5N1 da gripe aviária altamente patogênica foi confirmado em aves domésticas em um estabelecimento no sudoeste da Inglaterra, informou o governo do Reino Unido neste domingo.

Uma zona de proteção de 3 quilômetros e uma zona de vigilância de 10 quilômetros foram declaradas em torno das instalações perto de Exminster, em Devon, disse o governo, acrescentando que "todas as aves nas instalações serão abatidas humanamente".

(Por Yazhini MV)