Topo

Notícias

Reino Unido confirma surto de gripe aviária H5N1 no sudoeste da Inglaterra

31/08/2025 15h37

(Reuters) - O vírus H5N1 da gripe aviária altamente patogênica foi confirmado em aves domésticas em um estabelecimento no sudoeste da Inglaterra, informou o governo do Reino Unido neste domingo.

Uma zona de proteção de 3 quilômetros e uma zona de vigilância de 10 quilômetros foram declaradas em torno das instalações perto de Exminster, em Devon, disse o governo, acrescentando que "todas as aves nas instalações serão abatidas humanamente".

(Por Yazhini MV)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Israel estuda anexar Cisjordânia se Palestina for reconhecida, diz agência

Filme exibido na Mostra de Veneza transforma trajetória de Putin em alerta sobre líderes autoritários

Reino Unido confirma surto de gripe aviária H5N1 no sudoeste da Inglaterra

Von der Leyen diz que Europa está preparando planos "precisos" para envio de tropas à Ucrânia, diz FT

Impasse político se intensifica com planos de Trump para repressão em Chicago

Saúde está 'sob ataque' nos EUA, afirmam ex-diretores dos CDC

Índia e China são parceiros, não rivais, dizem Modi e Xi

Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro na véspera de julgamento

Wegovy, da Novo Nordisk, reduz risco cardíaco em 57% ante droga rival da Eli Lilly, diz estudo

Juíza dos EUA bloqueia deportações de crianças migrantes desacompanhadas para Guatemala

Protestos violentos na Indonésia forçam cortes em regalias a políticos