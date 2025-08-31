Rebeldes do Iêmen prometem seguir com ataques contra Israel

O líder dos rebeldes huthis do Iêmen afirmou neste domingo que o grupo continuará atacando Israel, um dia após as operações israelenses que mataram o primeiro-ministro de seu governo em Sanaa, a capital iemenita.

Os rebeldes anunciaram no sábado a morte de seu "chefe de Governo", Ahmad Ghaleb al Rahwi, e de "vários ministros" em um ataque israelense contra Sanaa na quinta-feira.

Em um discurso exibido neste domingo pelo canal de televisão huthi Al Masirah, o líder dos rebeldes, Abdul Malik Al Huthi, prometeu continuar "apontando contra Israel com mísseis e drones" e intensificar os ataques.

Ele acrescentou que os recentes ataques israelenses em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen não enfraquecerão o grupo nem reduzirão a moral dos combatentes.

Apoiados pelo Irã, os huthis controlam amplas zonas do país - cenário de uma guerra civil desde 2014 -, incluindo Sanaa, onde instalaram suas instituições políticas.

O governo iemenita reconhecido internacionalmente tem sua sede em Aden, a grande cidade do sul.

bur-sar/ami/dcp/rnr/mb/fp

