Topo

Notícias

Rebeldes do Iêmen prometem seguir com ataques contra Israel

31/08/2025 10h37

O líder dos rebeldes huthis do Iêmen afirmou neste domingo que o grupo continuará atacando Israel, um dia após as operações israelenses que mataram o primeiro-ministro de seu governo em Sanaa, a capital iemenita.

Os rebeldes anunciaram no sábado a morte de seu "chefe de Governo", Ahmad Ghaleb al Rahwi, e de "vários ministros" em um ataque israelense contra Sanaa na quinta-feira.

Em um discurso exibido neste domingo pelo canal de televisão huthi Al Masirah, o líder dos rebeldes, Abdul Malik Al Huthi, prometeu continuar "apontando contra Israel com mísseis e drones" e intensificar os ataques. 

Ele acrescentou que os recentes ataques israelenses em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen não enfraquecerão o grupo nem reduzirão a moral dos combatentes.

Apoiados pelo Irã, os huthis controlam amplas zonas do país - cenário de uma guerra civil desde 2014 -, incluindo Sanaa, onde instalaram suas instituições políticas.

O governo iemenita reconhecido internacionalmente tem sua sede em Aden, a grande cidade do sul.

bur-sar/ami/dcp/rnr/mb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Memorial francês do Holocausto é pichado com "Free Gaza"

Piastri vence GP da Holanda e esperanças de Norris se transformam em fumaça

Casal é preso após levar bebê de 3 meses morto para UPA em Fortaleza

Turista é baleado na praia das Astúrias, no Guarujá

Israel bombardeia subúrbios da Cidade de Gaza

Ex-piloto de Fórmula 1 é preso acusado de receptação de veículo de luxo em SP

Rota lendária é vista como salvação econômica na Guiana

Operação Carbono Oculto é nova forma de proceder contra o crime organizado, diz Haddad

Dia do Samba-Rock é celebrado com programação especial em São Paulo

Protesto contra imigração reúne milhares na Austrália e governo condena

Ataque de drone russo corta energia de milhares de pessoas em Odesa, diz Ucrânia