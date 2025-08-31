Protestos violentos na Indonésia forçam cortes em regalias a políticos

Por Stefanno Sulaiman e Gayatri Suroyo

JACARTA (Reuters) - Os partidos políticos da Indonésia concordaram em cortar benefícios dos parlamentares, disse o presidente Prabowo Subianto neste domingo, em uma tentativa de acalmar os protestos antigovernamentais que causaram a morte de pelo menos cinco pessoas na pior onda de violência no país em décadas.

Os protestos começaram na segunda-feira contra salários excessivamente altos e subsídios de moradia elevados para os parlamentares. As manifestações se transformaram em tumultos na sexta-feira, depois que um motociclista foi morto durante uma ação policial em um local de protesto.

Casas de membros de partidos políticos e prédios do Estado foram saqueados ou incendiados, abalando a confiança dos investidores na economia do Sudeste Asiático e provocando uma forte queda nas ações das empresas do país e nos mercados de câmbio na sexta-feira.

Saqueadores invadiram uma casa de propriedade da Ministra das Finanças, Sri Mulyani Indrawati, nos arredores da capital Jacarta, durante a noite, informou a agência de notícias estatal Antara no domingo. Ela não estava na casa no momento e não ficou claro se ela usa a propriedade com frequência.

Mais protestos estão planejados para segunda-feira, e os grupos de estudantes não os cancelaram após o anúncio de Prabowo.

O presidente indonésio, falando em uma entrevista coletiva no palácio presidencial e ladeado pelos líderes de vários partidos políticos, disse que havia ordenado que os militares e a polícia tomassem medidas severas contra os desordeiros e saqueadores. Ele disse que alguns dos distúrbios apresentavam sinais de terrorismo e traição.

"Os líderes do Parlamento informaram que revogarão várias políticas do Parlamento, incluindo o tamanho dos subsídios para os políticos e uma moratória nas viagens de trabalho ao exterior", disse Prabowo.

"À polícia e às forças armadas, ordenei que tomassem medidas tão firmes quanto possível contra a destruição de instalações públicas, saques em casas de indivíduos e centros econômicos, de acordo com as leis", acrescentou.

DESAFIO A PRABOWO

Os protestos representam o desafio mais significativo até o momento para o governo de Prabowo, que tem enfrentado pouca oposição política desde que assumiu o cargo há quase um ano.

Prabowo, que cancelou uma viagem à China devido aos distúrbios, também se reuniu no domingo com os principais membros de seu gabinete para discutir a situação.

Segundo uma testemunha, os veículos de muitos ministros e líderes políticos que chegaram ao palácio presidencial usavam placas de identificação civis em vez das placas especiais concedidas às autoridades, em uma aparente medida de segurança, já que os distúrbios se intensificaram em alguns lugares.

Os militares foram destacados para proteger o palácio. Muitas residências de ministros importantes e instalações do governo também estão sendo vigiadas pelos militares neste domingo.

Ainda não está claro quem está por trás dos tumultos e saques que se seguiram aos protestos, que foram inicialmente organizados por associações de estudantes.

Muzammil Ihsan, chefe do All Indonesian Students' Executives Body, o maior grupo de estudantes do país, disse à Reuters que cortar as regalias dos parlamentares "não é suficiente" e afirmou que outras manifestações estão sendo "consideradas".

"O governo precisa resolver problemas profundamente enraizados. A raiva nas ruas não é sem motivo", disse Ihsan.

Tegar Afriansyah, presidente de um grupo estudantil menor, a Indonesian Student League for Democracy, que vem protestando desde segunda-feira, disse que o anúncio presidencial não aborda a raiz do problema, que é a "oligarquia política e uma estrutura econômica desigual".

Ele classificou as instruções de Prabowo à polícia e aos militares como "claramente repressivas e intimidadoras".

Em um comunicado, a seção da Indonésia da Anistia Internacional, órgão de vigilância dos direitos humanos, classificou como "excessivo" o uso de termos como traição e terrorismo por Prabowo.

O número de mortos subiu para cinco neste domingo, de acordo com a agência local de gerenciamento de desastres em Makassar, na província de Sulawesi do Sul. O órgão disse que um motociclista foi espancado até a morte por uma multidão que o acusou de ser um agente da inteligência.

Três outras pessoas foram mortas em um ataque incendiário ao prédio do parlamento local na sexta-feira.