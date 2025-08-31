Topo

Notícias

Justiça decreta prisão de policial que atirou contra entregador no Rio

do UOL

Colaboração para o UOL

31/08/2025 13h34

A justiça mandou prender neste domingo (31) o policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou contra um entregador de aplicativo no Rio de Janeiro após o trabalhador se recusar a subir com o delivery.

O que aconteceu

Pedido foi feito pela Polícia Civil do Rio e acatado pelo plantão judiciário. Em nota, a polícia diz que trabalha com a Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para localizar e prender Ferrarini. As investigações estão a cargo do 32ºDP, da Taquara. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação da prisão de Ferrarini.

Vítima foi atingida no pé e gravou toda a ação. "Ele me deu um tiro porque eu não subi", diz o entregador Valério Júnior no vídeo. Valério foi atendido e passa bem, segundo informações publicadas por ele nas redes sociais. "Há uma preocupação em como é que vai ficar as coisas [comigo] sem trabalhar, mas tudo tranquilo", diz o entregador em um vídeo.

José Rodrigo da Silva Ferrarini é um policial penal da ativa e foi afastado temporariamente. Em nota, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) classificou a ação do policial como "abominante" e determinou a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar.

Plataforma diz que pedidos devem ser deixador no portão ou portaria. Em nota, o iFood disse lamentar o ocorrido e que está oferecendo suporte jurídico e psicológico à vítima, além de estar colaborando com as autoridades sobre o caso.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Israel estuda anexação da Cisjordânia em resposta a reconhecimento da Palestina

Ex-soldados da Colômbia alimentam mercado internacional de mercenários

Justiça decreta prisão de policial penal do RJ que atirou no pé de entregador

Greta Thunberg se junta à flotilha que se dirige com ajuda para Gaza

Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação de 'The Wizard of the Kremlin'

Justiça decreta prisão de policial que atirou contra entregador no Rio

Kremlin diz que Europa está atrapalhando esforços de paz de Trump na Ucrânia

Bispo de Goiás pede em bênção que Nossa Senhora 'livre Brasil do comunismo'

Israel anuncia morte do porta-voz do Hamas e promete perseguir outros líderes

Israel intensifica ação militar para tomar Cidade de Gaza

Nordeste é a região com maior número de inscritos no Enem 2025