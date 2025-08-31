Justiça decreta prisão de policial que atirou contra entregador no Rio

A justiça mandou prender neste domingo (31) o policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou contra um entregador de aplicativo no Rio de Janeiro após o trabalhador se recusar a subir com o delivery.

O que aconteceu

Pedido foi feito pela Polícia Civil do Rio e acatado pelo plantão judiciário. Em nota, a polícia diz que trabalha com a Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para localizar e prender Ferrarini. As investigações estão a cargo do 32ºDP, da Taquara. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação da prisão de Ferrarini.

Vítima foi atingida no pé e gravou toda a ação. "Ele me deu um tiro porque eu não subi", diz o entregador Valério Júnior no vídeo. Valério foi atendido e passa bem, segundo informações publicadas por ele nas redes sociais. "Há uma preocupação em como é que vai ficar as coisas [comigo] sem trabalhar, mas tudo tranquilo", diz o entregador em um vídeo.

José Rodrigo da Silva Ferrarini é um policial penal da ativa e foi afastado temporariamente. Em nota, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) classificou a ação do policial como "abominante" e determinou a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar.