Israel estuda anexar Cisjordânia se Palestina for reconhecida, diz agência

Israel está considerando a anexação da Cisjordânia como uma possível resposta à França e a outros países que querem reconhecer o Estado palestino, segundo fontes ouvidas pela agência Reuters.

O que aconteceu

A extensão da soberania israelense à Cisjordânia estava na pauta da reunião do gabinete de segurança de Benjamin Netanyahu para este domingo (31). O gabinete de Netanyahu não comentou o assunto, mas fontes apontaram presença do tópico na agenda.

Medida seguiria aprovação de assentamentos ilegais que dividem o território da Cisjordânia. Local já estava em "fase de construção" há mais de 20 anos, mas, por pressão internacional, teve obras paralisadas em 2012. Os críticos eram aliados europeus e governos anteriores dos EUA. Agora, a expectativa é de que, caso não haja novo impedimento no assentamento, as primeiras obras para construção de apartamentos aconteçam no próximo ano.

França, Reino Unido, Austrália e Canadá podem reconhecer formalmente Estado palestino durante a Assembleia Geral da ONU em setembro. Qualquer passo em direção à anexação na Cisjordânia provavelmente atrairá uma condenação generalizada dos palestinos, que buscam o território para um futuro Estado, bem como dos países árabes e ocidentais.

Há anos, membros da coalizão governista de Netanyahu pedem que Israel anexe formalmente partes da Cisjordânia. As anexações de Jerusalém Oriental e das Colinas de Golã, décadas atrás, não obtiveram reconhecimento internacional até hoje.

Plano de ocupação de Gaza também é discutido

Com o auxílio dos Estados Unidos, Israel pretende governar o território e expulsar milhões de palestinos do local. Uma matéria do jornal americano The Washington Post apontou que, de acordo com um rascunho de 38 páginas obtido pelo jornal, os 2 milhões de habitantes de Gaza sairiam de suas casas por meio de partidas "voluntárias" para outro país ou para áreas restritas dentro do território durante a reconstrução.

Palestinos receberiam 5 mil dólares, e EUA construiriam resorts no território arrasado. A Casa Branca e o Departamento de Estado não comentaram o assunto, mas o plano de reconstrução de Gaza parece estar de acordo com comentários anteriores feitos pelo presidente Donald Trump.

*Com informações da Reuters