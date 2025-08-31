Plano pós-guerra de Gaza prevê realocação da população e "token digital" para palestinos, diz Washington Post

(Reuters) - Um plano pós-guerra para a Faixa de Gaza está circulando no governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê que os EUA administrarão o território devastado por Israel por pelo menos uma década.

Os termos ainda preveem a realocação temporária da população de Gaza e a reconstrução do território como um resort turístico e centro de manufatura, publicou o jornal Washington Post neste domingo.

O Washington Post publicou que, de acordo com um prospecto de 38 páginas obtido pelo jornal, os 2 milhões de habitantes de Gaza sairiam de suas casas por meio de partidas "voluntárias" para outro país ou para áreas restritas dentro do território durante a reconstrução.

A Reuters informou anteriormente que há uma proposta para construir campos de grande escala chamados "Áreas de Trânsito Humanitário" dentro - e possivelmente fora - de Gaza para abrigar a população palestina. Esse plano leva o nome da Gaza Humanitarian Foundation, ou GHF, um controverso grupo apoiado pelos EUA.

Qualquer proprietário de terra palestina receberia um "token digital" em troca do direito de reconstruir sua propriedade, informou o Post, acrescentando que cada palestino que sair receberá US$5 mil em dinheiro e subsídios para cobrir quatro anos de aluguel. Eles também receberão um ano de alimentos, acrescentou.

O Post disse que o plano é chamado de "Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, ou GREAT Trust", e foi desenvolvido pela GHF.

A GHF coordena trabalhos com militares israelenses e usa empresas privadas de segurança e logística dos EUA para levar ajuda alimentar a Gaza. Ela é a favorita do governo Trump e de Israel para realizar esforços humanitários em Gaza, em oposição ao sistema liderado pela ONU que, segundo Israel, permite que os militantes desviem a ajuda.

No início de agosto, a ONU disse que mais de 1.000 pessoas foram mortas tentando receber ajuda em Gaza desde que a GHF começou a operar em maio deste ano, a maioria delas alvejada por forças israelenses que operam perto das instalações da GHF.

A Casa Branca e o Departamento de Estado não comentaram o assunto, mas o plano de reconstrução de Gaza parece estar de acordo com comentários anteriores feitos por Trump.

Em 4 de fevereiro, Trump disse publicamente pela primeira vez que os EUA deveriam "assumir" Gaza e reconstruí-lo como "a Riviera do Oriente Médio" depois de reassentar a população palestina em outro lugar.

Os comentários de Trump irritaram muitos palestinos e grupos humanitários sobre a possível realocação forçada de Gaza.

Forças israelenses bombardearam os subúrbios da Cidade de Gaza durante a noite, tanto por ar quanto por terra, destruindo casas e expulsando mais famílias da área. O gabinete de segurança do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi convocado neste domingo para discutir um plano para tomar a cidade.

Os militares israelenses aumentaram gradualmente operações em torno da Cidade de Gaza nas últimas três semanas. Na sexta-feira, encerraram as pausas temporárias na área que permitiam a entrega de ajuda, designando-a como uma "zona de combate perigosa".