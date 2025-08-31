Piastri vence GP da Holanda e esperanças de Norris se transformam em fumaça

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Holanda (Reuters) - Oscar Piastri venceu neste domingo o Grande Prêmio da Holanda e assumiu uma liderança de 34 pontos no campeonato de Fórmula 1. O companheiro de equipe da McLaren e rival pelo título, Lando Norris, viu suas esperanças se transformarem em fumaça.

Em um dia de drama, com os pilotos da Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc se acidentando em incidentes separados, a McLaren caminhava para a quinta vitória consecutiva de uma dupla, um recorde, quando Norris se desesperou no final.

Depois de dizer que podia sentir o cheiro de fumaça no cockpit, o britânico diminuiu a velocidade e abandonou o segundo lugar na volta 65 de 72, com evidências muito visíveis saindo da traseira de seu carro .

O herói da casa, Max Verstappen, terminou em segundo lugar para a Red Bull, com o estreante francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, conquistando seu primeiro pódio na Fórmula 1, em terceiro lugar, e dando socos no ar de alegria.

Se Norris tivesse ultrapassado Piastri, a diferença na liderança teria sido reduzida para apenas dois pontos. O segundo lugar teria aumentado a diferença para 16 pontos, mas, em vez disso, a ultrapassagem catapultou Piastri para uma vantagem substancialmente maior do que uma vitória na corrida.

Com as McLarens tão próximas e nove corridas restantes, além dos sprints de sábado, Norris agora enfrenta um grande desafio depois do que pode ser um momento decisivo no campeonato.

"Eu controlei a corrida quando precisei e, obviamente, foi incrivelmente infeliz (para Norris) no final", comentou Piastri após a sétima vitória do australiano. "Mas eu estava no controle naquele momento e usei o ritmo quando precisei."

A nona vitória da carreira igualou a do ex-piloto de F1 e compatriota Mark Webber, agora gerente de Piastri.

George Russell terminou em quarto lugar para a Mercedes, com Alex Albon em quinto para a Williams e Oliver Bearman em sexto para a Haas, depois de largar em último e do pitlane em uma corrida com dois períodos de safety car.

Lance Stroll e Fernando Alonso deram à Aston Martin dois pontos em sétimo e oitavo, com Yuki Tsunoda, da Red Bull, em nono e Esteban Ocon completando o top 10 da Haas.