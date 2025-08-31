Topo

Foragidos de operação contra PCC entram na lista da Interpol; veja nomes

Mohamad Hussein Mourad, apontado como chefe do esquema, está na lista de nomes na difusão vermelha da Interpol Imagem: Redes Sociais
31/08/2025 11h56

A Interpol incluiu na difusão vermelha oito suspeitos foragidos de uma megaoperação deflagrada na quinta-feira contra o PCC.

O que aconteceu

Medida permite que foragidos sejam localizados pelas polícias dos 196 países que integram a Interpol. Com a inclusão na lista, os suspeitos passam a ser considerados foragidos internacionais. A difusão vermelha é um banco de dados com nome, foto, nacionalidade, descrição das características físicas e crimes aos quais o foragido responde na Justiça.

Nomes foram encaminhados à Interpol pela Polícia Federal brasileira. A relação de foragidos inclui figuras como Mohamed Hussein Mourad, o "Primo", apontado como epicentro do esquema criminoso, e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", que também teria papel central nas fraudes.

Veja abaixo a lista de foragidos:

  1. Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "João", "Primo" ou "Jumbo", é apontado como "epicentro" do esquema. Ele foi preso em flagrante em 2010 por tentativa de subornar policiais civis. Na ocasião, foram encontradas com ele munições de metralhadora .50;
  2. Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", considerado "colíder" do esquema;
  3. Daniel Dias Lopes, considerado "pessoa chave" no esquema por ter ligação com distribuidoras de combustíveis do Mohamad;
  4. Miriam Favero Lopes, esposa de Daniel e sócia de empresas ligadas às fraudes;
  5. Felipe Renan Jacobs, empresário do setor de combustíveis;
  6. Renato Renard Gineste, empresário do setor de combustíveis;
  7. Rodrigo Renard Gineste, dono de varejista de roupas;
  8. Celso Leite Soares, dono de empresa que cultiva cana-de-açúcar, no interior de São Paulo

Promotores do MP-SP suspeitam que a operação tenha sido vazado para os alvos. Os investigados abandonaram suas casas ainda de madrugada, antes de a polícia chegar. Por outro lado, o vazamento não atingiu os endereços mais importantes da investigação, como a sede do BK Bank.

Ao todo, a Justiça Federal expediu 14 mandados de prisão preventiva na operação. Apenas seis suspeitos foram presos na quinta.

Batizada de "Carbono Oculto", a operação é considerada a maior da história feita contra o crime organizado no país. Ao todo, uma força-tarefa composta por 1.400 agentes da Polícia Federal, da Receita Federal e do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) cumpriu 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez Estados do País.

A megaoperação investiga um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais A Receita Federal afirma que algumas empresas envolvidas no esquema movimentaram R$ 52 bilhões para o PCC.

Esquema também utilizava fundos de investimentos para ocultar patrimônios de origem ilícita e tem indícios de ligação com o PCC. Segundo a PF, eram feitas transações de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo.

Receita identificou 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC. As operações aconteciam no mercado financeiro de São Paulo, através de membros infiltrados na Avenida Faria Lima

