Topo

Notícias

Papa Leão XIV pede o fim da 'pandemia de armas' que mata crianças

31/08/2025 08h49

O papa Leão XIV pediu neste domingo (31) o fim da "pandemia de armas" que mata "inúmeras" crianças todos os dias em crimes e conflitos no mundo.

O pontífice americano reiterou seus apelos ao final da oração do Angelus por um cessar-fogo na Ucrânia, após o ataque russo a Kiev na quinta-feira passada que matou pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças. 

Também recordou o tiroteio da última quarta-feira durante uma missa escolar em Minnesota, nos Estados Unidos, no qual duas crianças foram assassinadas.

"Incluímos em nossas orações as inúmeras crianças mortas e feridas todos os dias em todo o mundo. Roguemos a Deus para deter a pandemia de armas, grandes e pequenas, que infecta nosso mundo", disse o papa, em inglês.

Sobre a Ucrânia, o pontífice pediu ao mundo para "não sucumbir à indiferença" e renovou seu "apelo insistente por um cessar-fogo imediato e um compromisso sério com o diálogo".

"É hora de os líderes renunciarem à lógica das armas e embarcarem no caminho da negociação e da paz, com o apoio da comunidade internacional", disse.

ide/rnr/an/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Papa Leão XIV pede o fim da 'pandemia de armas' que mata crianças

Putin e Modi participam de reunião de cúpula organizada por Xi na China

Nova unidade policial para imigrantes em Portugal preocupa comunidade brasileira

Loteria dos EUA vai pagar quase R$ 6 bilhões; brasileiros podem apostar

Hamas confirma a morte de dirigente em Gaza

Ativistas jogam tinta na fachada da Sagrada Família de Barcelona

Bia Haddad atropela Sakkari e avança às oitavas de final do US Open

Ativistas brasileiros integram flotilha humanitária rumo a Gaza

Ataques russos contra instalações elétricas deixam cerca de 60 mil famílias sem energia na Ucrânia

Hoje é Dia: prevenção ao suicídio e doação de órgãos são os destaques

Em momentos distintos, Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã