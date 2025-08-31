Topo

Notícias

Número 3 do mundo, Zverev cai na 3ª rodada do US Open

31/08/2025 00h38

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se despediu do US Open neste sábado (30), eliminado na terceira rodada pelo canadense Felix Auger-Aliassime (N.27).

Auger-Aliassime fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (7/9), 6-4 e 6-4, em duelo de três horas e 48 minutos na quadra Louis Armstrong, em Flushing Meadows, Nova York.

Com sua estratégia defensiva, Zverev deixou o jogo nas mãos de Auger-Aliassime, que se mostrou corajoso e eficiente, com 50 'winners' contra 29 do alemão.

"Isso é bom. Venho aqui desde 2018. Ainda sou jovem, já faz alguns anos, mas estou trabalhando para chegar lá", disse o canadense de 25 anos, que foi semifinalista do US Open em 2021, quando era uma das grandes promessas do circuito.

A eliminação de Zverev é a primeira de um tenista Top 3 mundial, tanto no masculino como no feminino, nesta edição do Grand Slam nova-iorquino.

O alemão, vice-campeão em 2020, não caía antes das oitavas de final desde 2018.

Em Wimbledon, o Grand Slam anterior, Zverev perdeu na estreia, mas nos Masters 1000 antes do US Open, Canadá e Cincinnati, avançou até as semifinais.

Neste sábado, ele foi superado pela melhor versão de Auger-Aliassime, que já foi número 6 do mundo, mas nos últimos anos não correspondeu às expectativas.

O canadense, que nunca havia vencido um Top 5 da ATP em um Grand Slam, vai enfrentar nas oitavas o russo Andrey Rublev, número 15 do mundo.

