Novo avião com barreira dupla de proteção para cabine do piloto é lançado nos EUA

São Paulo

31/08/2025 14h33

A Southwest Airlines, companhia aérea americana, começou a voar nesta sexta-feira, 29, com uma proteção extra para a cabine do piloto. A barreira extra - uma espécie de porta móvel - é a primeira a ser implementada em uma aeronave dos EUA.

O objetivo da porta extra entre a cabine do piloto e a área de passageiros é dar mais segurança à tripulação e evitar invasões ao redor do cockpit. A inclusão da barreira em aviões que circulam nos EUA se tornou obrigatória na última segunda, 25, após uma lei aprovada em 2023.

A FAA, órgão responsável pela aviação nos EUA, porém, concordou em estender o prazo até julho de 2026 para as companhias aéreas providenciarem a barreira secundária. Até lá, as aeronaves não são obrigadas a adotar o dispositivo e a lei vale apenas para novos aviões comprados pelas companhias.

Em um vídeo, que mostra a porta se abrindo e se dobrando para a lateral, é possível ver que a barreira tem trancas e tem partes vazadas, para que seja possível ver o outro lado. Ainda não está claro se as portas só serão acionadas no pouso, decolagem e situações de perigo, ou se haverá outros protocolos que incluam o acionamento da barreira.

"Sentimos que poderíamos fazer isso e colocá-lo em produção assim que a aeronave estivesse pronta", disse Justin Jones, vice-presidente executivo de operações da Southwest.

A aeronave que fez o primeiro voo com a porta foi um Boeing 737 Max 8, entregue há poucos dias para a Southwest Airlines. Além da Boeing, a Airbus também já está integrando a porta em seus novos aviões, afirmou a agência de notícias Reuters.

A medida faz parte de um pacote de proteção para viagens aéreas que tem se atualizado desde o atentado de 11 de setembro.

