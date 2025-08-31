Topo

Notícias

Não é IA: macaco que anda ereto como humano surpreende turistas no Pará

do UOL

De Tilt, em São Paulo

31/08/2025 11h18

A imagem de um macaco andando em pé, como os humanos, por uma praia da Floresta Nacional do Tapajós, no Pará, surpreendeu grupo de turistas.

O que aconteceu

Registro foi feito por Ewerton Allan, que trabalha como guia na região. Na imagem, o macaco está em pé e caminha em direção ao bardo onde o guia está acompanhado com turistas.

"Não é IA (inteligência artificial". Assim definiu Ewerton na legenda do seu vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Espécie é macaco-aranha. Apesar de ser visto em pé, ele não consegue ficar nessa posição por muito tempo. O comum é que ele fique em terra firma ou em árvores de copas altas, usando seu rabo, considerado um quinto membro, para se locomover. O primata é encontrado no Mato Grosso e no Pará.

Macaco se aproximou de grupo de turistas e todos ficaram imóveis para não o assustar.

