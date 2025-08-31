Topo

Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro na véspera de julgamento

Em março, Bolsonaro se emocionou com oração de Damares pedindo ajuda divina no julgamento da denúncia da PGR contra ele no STF Imagem: Reprodução
Bruno Luiz
do UOL

Do UOL, em São Paulo

31/08/2025 15h09

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou hoje que a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

O que aconteceu

Visita ocorrerá na véspera do julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe. Moraes autorizou que a senadora encontre Bolsonaro nesta segunda-feira, entre 10h e 18h, na casa dele, em Brasília. Segundo a decisão, a visita deve cumprir todas as condições legais e judiciais já impostas ao réu.

Bolsonaro e outros sete réus começam a ser julgados pela Primeira Turma do STF na terça (2). Eles integram o chamado "núcleo crucial" da tentativa de golpe. Segundo denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), os réus estiveram na linha de frente da trama para não permitir que o presidente Lula (PT) assumisse o Executivo após vencer as eleições de 2022.

Moraes determinou ainda que todos os veículos que saírem da residência de Bolsonaro deverão ser revistados. "Ressalto que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu", afirma o despacho.

Ontem, o ministro decretou a ampliação de medidas de monitoramento do ex-presidente. Moraes autorizou policiamento presencial na área externa da residência de Bolsonaro, além da vistoria da parte interna e do porta-malas dos carros que saírem do local. O líder de extrema-direita está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

