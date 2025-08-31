Montadoras indianas dizem que etanol reduz quilometragem e motoristas reclamam

Por Aditi Shah

NOVA DÉLHI (Reuters) - O lançamento na Índia de combustível misturado com 20% de etanol prejudicará a quilometragem de um veículo em 2% a 4%, mas é seguro para uso, afirmou um grupo que representa as montadoras instaladas no país. A mistura tem como objetivo amenizar preocupações dos motoristas no terceiro maior mercado de automóveis do mundo.

A Índia estabeleceu anos atrás a mistura de 20% de etanol como meta para 2025. Chamada E20, ela faz parte do foco do primeiro-ministro, Narendra Modi, no desenvolvimento de energia "limpa". No entanto, nas últimas semanas, o combustível com a mistura se tornou a única opção em quase todos os postos de combustível, causando furor entre os motoristas quanto ao seu impacto sobre o desempenho e a durabilidade dos veículos, especialmente os mais antigos.

O uso do combustível E20 em veículos mais antigos reduz a quilometragem, mas não representa um risco à segurança, disse P.K. Banerjee, diretor executivo da Sociedade Indiana de Fabricantes de Veículos (Siam), a jornalistas no final do sábado em um evento em Nova Délhi.

"Milhões de veículos estão rodando com E20 já há algum tempo. Não foi registrada uma única avaria no veículo ou falha no motor", disse Banerjee, acrescentando que, se surgirem problemas, as empresas honrarão integralmente as reivindicações de garantia e seguro.

A Siam representa as principais montadoras da Índia, incluindo Maruti Suzuki, Hyundai Motor, Mahindra & Mahindra, Tata Motors e Toyota Motor.

Mais de uma dúzia de executivos de montadoras, varejistas de combustíveis e grupos do setor estavam presentes no palco, respondendo a perguntas da mídia no evento sobre o programa de gasolina misturada com etanol da Índia.

Banerjee disse que as alegações de uma queda de 50% na eficiência do combustível são infundadas e mal informadas. Estudos científicos conduzidos em um ambiente controlado mostram uma redução de 2% a 4%, o que, pela primeira vez, atribui um número à redução, disse ele.

No entanto, dirigir em condições reais pode contribuir para quedas maiores na quilometragem devido a uma variedade de fatores.

"Na estrada, pode ser muito diferente devido à maneira como os veículos são mantidos e dirigidos, portanto, essa diferença existirá", disse C.V. Raman, membro do comitê executivo da Maruti Suzuki, a maior montadora da Índia.

Embora a Índia esteja implementando gradualmente o combustível E20 desde 2023, misturas mais antigas, como E5 e E10, normalmente consideradas mais compatíveis com veículos mais antigos, também foram oferecidas.

No entanto, essas misturas de combustível mais antigas foram removidas de quase todos os 90.000 postos de combustível do país, deixando os motoristas com apenas uma opção - uma decisão que provavelmente não mudará.

Nas últimas semanas, motoristas preocupados foram para as mídias sociais por causa de preocupações com grandes quedas na eficiência do combustível e declarações confusas das montadoras. Inicialmente, as montadoras afirmaram que o combustível E20 não havia sido testado quanto à compatibilidade com veículos mais antigos, mas depois voltaram atrás, dizendo que seu uso é seguro.

As montadoras forneceram orientações confusas, aumentando a irritação dos consumidores com a falta de opções. Um processo de interesse público contra a medida terá uma audiência na Suprema Corte do país na segunda-feira.