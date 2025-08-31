Topo

Memorial francês do Holocausto é pichado com "Free Gaza"

31/08/2025 12h59

PARIS (Reuters) - Um memorial do Holocausto na cidade francesa de Lyon foi pichado, disseram autoridades locais, condenando o ato em um momento de crescente preocupação com incidentes antissemitas na França.

As palavras "Free Gaza" ("Liberte Gaza") foram gravadas em uma estela de mármore preto, de acordo com uma foto compartilhada na mídia social por Yonathan Arfi, presidente do CRIF, um órgão que representa as instituições judaicas na França.

Arfi descreveu o incidente no final do sábado como "desprezível", enquanto o prefeito de Lyon, Gregory Doucet, e a prefeita da região do Ródano, Fabienne Buccio, também se manifestaram.

Na rede social X, Buccio disse que nada justifica o "ato vergonhoso" e expressou apoio à comunidade judaica. Doucet chamou o incidente de "ato intolerável", acrescentando que os autores serão procurados e processados.

No início deste ano, cinco instituições judaicas foram pintadas com tinta verde em Paris.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou recentemente o presidente francês, Emmanuel Macron, de contribuir para o antissemitismo ao pedir o reconhecimento internacional de um Estado palestino, de acordo com o Jerusalem Post.

Macron criticou publicamente o antissemitismo e aumentou a segurança para proteger as sinagogas e outros centros judaicos em resposta aos incidentes antissemitas ligados à guerra de Israel contra a Palestina.

(Por Dominique Patton)

