Loteria dos EUA vai pagar quase R$ 6 bilhões; brasileiros podem apostar

A Powerball, uma das maiores loterias dos Estados Unidos, acumulou e vai pagar US$ 1,1 bilhão (equivalente a R$ 6 bilhões) no próximo sorteio.

O que aconteceu

Ninguém vence o grande prêmio da loteria há três meses. No último sorteio, feito ontem, nove bilhetes acertaram cinco números (um a menos do que o total) e levaram US$ 1 milhão (equivalente a R$ 5,43 milhões).

O valor da aposta é US$ 2 (equivalente a R$ 10,86) e o próximo sorteio está marcado para amanhã. Brasileiros podem apostar (veja como fazer abaixo).

Premiação divulgada é bruta e reduz significativamente após a retirada de impostos ou caso o ganhador queira levar tudo de uma vez para casa. O apostador pode receber o valor total de US$ 1,1 bilhão dividido em 29 pagamentos anuais ou, caso queira receber o prêmio de uma vez só, pode optar por levar somente US$ 498,4 milhões (R$ 2,7 bilhões).

Apesar do valor bilionário, o prêmio é somente o quinto maior da história dos Estados Unidos. O maior prêmio da história do Powerball foi de US$ 2,04 bilhões (R$ 13 bilhões), levado por um jogador da Califórnia.

Assim como a Mega-Sena, a Powerball sorteia seis números, mas as chances de vitória na loteria americana são menores em relação à brasileira. Isso acontece porque, além de escolher cinco números de 1 a 69, o apostador nos EUA precisa escolher o sexto número (chamado Powerball) em uma sequência de 1 a 26, o que leva a probabilidade de acerto de 1 em 292.201.338. Na Mega da Virada, a probabilidade de faturar o prêmio é de 1 em para 50.063.860.

Como apostar na loteria americana

Para tentar a sorte do Brasil é preciso de um intermediário e um dos serviços mais conhecidos é uma plataforma de aquisição de bilhetes. O brasileiro pode fazer um cadastro na "The Lotter", uma dessas plataformas, que funciona pela internet.

Além do cadastro no site, é necessário selecionar cinco números principais de 1 a 69 e depois um número "Powerball" de 1 a 26. Na sequência, é preciso clicar em "Jogar" e fazer o pagamento do bilhete.

Um representante local da empresa irá pessoalmente em uma loja de um revendedor de loteria oficial nos EUA para comprar o bilhete físico. A "The Lotter" explica a informação em seu site oficial.

A aposta e o bilhete ficam sob responsabilidade da empresa contratada online. Na plataforma, a The Lotter se compromete a mostrar ao apostador uma cópia digitalizada do bilhete em sua conta.

Se o apostador vencer, a empresa afirma que também assume a responsabilidade de que o vencedor receberá o prêmio inteiro após deduzir os impostos na fonte. É importante lembrar que a aposta será realizada pessoalmente pela empresa e o bilhete original ficará sob posse da companhia.

A "The Lotter" também explica que será necessário coletar o prêmio pessoalmente, nos EUA, em caso de vitória. A empresa diz se comprometer a auxiliar os apostadores no resgate do prêmio.

Em caso de vitória seria necessário fazer o pagamento de impostos para trazer a fortuna ao Brasil. O imposto federal dos EUA poderia variar de cerca de 24% a 37% a depender da renda tributável do vencedor, enquanto o imposto de Renda brasileiro reteria cerca de 30%.

O site da "The Lotter" não é operado do Brasil e é controlado pela Lotto Direct Limited, uma empresa registrada em Malta. O serviço é apenas para maiores de idade.

A Lotto Direct Limited também não tem sede no Brasil e não é formalmente associada às loterias. As marcas da empresa operam como um serviço independente de compra de bilhetes.