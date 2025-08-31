Projeto de vida é sobre ser melhor para o mundo, diz psicólogo educacional

O projeto de vida deve ir além da escolha profissional, focando no impacto positivo que cada pessoa pode exercer no mundo, afirmou Leo Fraiman, psicólogo e criador da metodologia OPE, no Alt Tabet, do Canal UOL.

A proposta busca desenvolver seres humanos íntegros e engajados, promovendo autoconhecimento, empregabilidade e empreendedorismo desde a infância, diz Fraiman.

Não é 'o que eu quero ser quando crescer', é 'o que eu quero ser para fazer o mundo crescer'. É outro jeito de pensar. Não é 'eu quero me dedicar a fazer um projeto de vida para ser o melhor aluno do mundo'. É outro chip. Eu quero me tornar capaz de ser o melhor ser humano para o mundo. Porque é isso que faz a vida ter sentido. As pesquisas sobre felicidade mostram que quando eu trabalho com propósito, com significado e com nobreza, eu já tenho a maior riqueza do mundo, que é o orgulho de quem eu sou. Leo Fraiman

Ele defende igualdade no acesso ao material didático. "Eu sempre fiz questão que fosse exatamente o mesmo livro. Porque a gente tem que parar de tratar o aluno da escola pública ou o aluno carente financeiramente como se ele fosse o menos. Não, vamos levantar a barra, vamos dizer para esse moleque que você pode."

Síndrome do imperador: psicólogo explica como superproteção afeta os filhos

A superproteção dos filhos e o narcisismo parental têm criado jovens despreparados para enfrentar frustrações e desafios, afirmou o psicólogo e educador.

Segundo Fraiman, crianças sem orientação adequada enfrentam dificuldades para lidar com regras e limites, o que impacta negativamente seu amadurecimento emocional.

Uma criança que não é ensinada a dividir, a ceder, a compartilhar, a esperar, a se frustrar, com uma chance enorme vai se tornar chata, birrenta, neurótica, mimada, e vai se tornar uma imperadora. O que é uma imperadora? Brincando aqui com as palavras, são os '10 Is': Ingrata, insatisfeita, irritada, inadequada, imatura... Ou seja, você está aleijando o cérebro da criança. Leo Fraiman

Democracia plena não funciona para educar filhos, diz psicólogo Leo Fraiman

O protagonismo dos pais na educação dos filhos é fundamental, defende o psicólogo, ao abordar o desafio de impor limites em meio ao excesso de informação e tecnologia.

Tem coisa que é para debater e tem coisa que não. Tem coisa que é 'eu sou teu pai, acabou e eu decidi'. Porque você tem um córtex pré-frontal, essa área do cérebro que toma a decisão, mais pronto, você vê consequências, você vê efeitos das coisas... Democracia o tempo todo não funciona, muito menos com educação. Leo Fraiman

Fraiman ressalta que o amor dos pais deve se sobrepor à necessidade de aprovação dos filhos. "O pai aguenta ser odiado pelo filho porque ele é movido por um tal amor que ele não está 'migalhando' afeto, desesperado por ser amado pelo filho. Ele entende que é sobre ele amar o filho."

