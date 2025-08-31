Leo Fraiman: 'Juventude enfrenta tragédia social e falta de líderes'

A saúde mental dos jovens brasileiros enfrenta um colapso, afirmou o psicólogo Leo Fraiman, em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL. Ele destaca níveis crescentes de ansiedade, depressão e autolesão, agravados pela superproteção dos pais e um ambiente social hostil.

Segundo Fraiman, a ausência de referências positivas e o excesso de notícias negativas contribuem para uma geração mais insegura, que evita até mesmo se expor nas redes sociais.

A gente está vendo uma tragédia social em construção, essa é a verdade. O que a gente vê de ansiedade, depressão, autolesão, auto-ódio, não-aceitação. Você sabia que a geração atual de jovens, hoje, estou falando aí de 10, 12, 15, 16, posta menos do que os anteriores, porque eles têm tanta vergonha de si. Eles não postam, eles não fazem nada, porque tudo é medo do mico de ser exposto, de ser zoado. Então veja, é uma geração mimada, por causa do segurismo, esse desejo de pais e mães de proteger o filho de tudo e todos, o tempo todo, a qualquer custo. Leo Fraiman

Fraiman aponta que a superproteção dos pais alimenta a insegurança dos jovens. "É uma geração mimada, por causa do 'segurismo', esse desejo de pais e mães de proteger o filho de tudo e todos, o tempo todo, a qualquer custo. Mesmo que dê carteirada no professor, mesmo que pague pro filho passar, compre vaga no vestibular, vou arrumar um emprego pro meu filho."

O psicólogo também questiona a ausência de referências positivas para a juventude. "Nós estamos sendo muito sacanas com as novas gerações, muito sacanas. Em quem eles confiam hoje? Quem é um líder hoje pra essa juventude?"

Síndrome do imperador: psicólogo explica como superproteção afeta os filhos

A superproteção dos filhos e o narcisismo parental têm criado jovens despreparados para enfrentar frustrações e desafios, afirmou o psicólogo e educador.

Segundo Fraiman, crianças sem orientação adequada enfrentam dificuldades para lidar com regras e limites, o que impacta negativamente seu amadurecimento emocional.

Uma criança que não é ensinada a dividir, a ceder, a compartilhar, a esperar, a se frustrar, com uma chance enorme vai se tornar chata, birrenta, neurótica, mimada, e vai se tornar uma imperadora. O que é uma imperadora? Brincando aqui com as palavras, são os '10 Is': Ingrata, insatisfeita, irritada, inadequada, imatura... Ou seja, você está aleijando o cérebro da criança. Leo Fraiman

Democracia plena não funciona para educar filhos, diz psicólogo Leo Fraiman

O protagonismo dos pais na educação dos filhos é fundamental, defende o psicólogo, ao abordar o desafio de impor limites em meio ao excesso de informação e tecnologia.

Tem coisa que é para debater e tem coisa que não. Tem coisa que é 'eu sou teu pai, acabou e eu decidi'. Porque você tem um córtex pré-frontal, essa área do cérebro que toma a decisão, mais pronto, você vê consequências, você vê efeitos das coisas... Democracia o tempo todo não funciona, muito menos com educação. Leo Fraiman

Fraiman ressalta que o amor dos pais deve se sobrepor à necessidade de aprovação dos filhos. "O pai aguenta ser odiado pelo filho porque ele é movido por um tal amor que ele não está 'migalhando' afeto, desesperado por ser amado pelo filho. Ele entende que é sobre ele amar o filho."

