MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse que as potências europeias estão atrapalhando os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para alcançar a paz na Ucrânia e que a Rússia continuará operações na Ucrânia até que Moscou veja sinais reais de que Kiev está pronta para a paz.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas da mídia estatal russa que o "partido europeu da guerra" continua a impedir os esforços dos EUA e da Rússia na Ucrânia.

"Estamos prontos para resolver o problema por meios políticos e diplomáticos", disse Peskov. "Mas até agora não estamos vendo reciprocidade por parte de Kiev nesse sentido. Portanto, continuaremos com a operação militar especial."

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que dezenas de milhares de tropas invadissem a Ucrânia em fevereiro de 2022, após oito anos de combates no leste da Ucrânia entre separatistas apoiados pela Rússia e tropas ucranianas.

Os EUA afirmam que mais de 1,2 milhão de pessoas foram mortas e feridas na guerra desde 2022. Atualmente, a Rússia controla um pouco menos de um 20% da Ucrânia.

As potências europeias dizem que não acreditam que Putin queira a paz na Ucrânia. Putin tem dito repetidamente que está pronto para discutir a paz, mas que a Rússia não abrirá mão de nenhum dos territórios que tomou da Ucrânia.

O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, disse na sexta-feira que o exército russo havia acelerado o ritmo de avanço na Ucrânia e que estava assumindo o controle de 600 a 700 quilômetros quadrados por mês, em comparação com 300 a 400 no início do ano.