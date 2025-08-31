Julgamento de Bolsonaro: por que STF tem Turmas e como é feita divisão?

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus do núcleo crucial da trama golpista começa na terça-feira e será realizado na Primeira Turma do STF.

Por que existem Turmas no STF

Elas foram criadas para agilizar julgamentos. Antes do Mensalão, todos os casos penais eram julgados em plenário, ou seja, pelos 11 ministros.

O Mensalão fez com que o julgamento de outros casos sofresse atrasos. Por isso, em 2014, o STF decidiu que eles passariam a ocorrer por meio das Turmas —cada uma é composta por cinco ministros porque o presidente da corte não participa delas.

Em 2020, quando o STF limitou o foro aos crimes de agentes públicos praticados no exercício e em razão da função pública, foi restaurada a competência do plenário. Finalmente, em 2023, processar e julgar ações penais voltou para a competência das Turmas.

Cada Turma tem um presidente, cujo mandato é de um ano. A presidência é ocupada por um sistema de rodízio: o ministro com mais tempo de corte assume o cargo e, ao final de 12 meses, é substituído pelo próximo mais antigo.

Por quais ministros são compostas as Turmas?

Primeira Turma: Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Segunda Turma: Gilmar Mendes (presidente), Edson Fachin, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Não existem critérios específicos para definir quem faz parte de uma Turma. Ainda que os ministros da Primeira Turma tenham sido indicados majoritariamente por presidentes petistas, eles estarem em uma mesma turma é uma coincidência.

Na Primeira Turma, Lula foi responsável por indicar Cármen Lúcia, Zanin e Dino. Já Dilma indicou Luiz Fux. Apenas Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer. Já a Segunda Turma tem ministros indicados tanto por Lula quanto Dilma (Dias Toffoli e Fachin, respectivamente), além de Fernando Henrique Cardoso (Gilmar) e Bolsonaro (Nunes Marques e Mendonça).

Definição de que Turma julga casos depende do relator. Se o ministro que é relator do caso integra a Primeira Turma, o processo ficará nela. Esse é o caso da ação contra Bolsonaro e os outros sete réus: o relator do caso é Moraes.

Como será julgamento

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento dos integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

A duração do julgamento, no entanto, pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

A primeira sessão será aberta por Zanin, no dia 2 de setembro às 9h. Ele chamará o processo para julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes. O ministro fará a leitura do relatório, que contém o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais.

Após a leitura do documento, Zanin passará a palavra para a acusação e as defesas dos réus. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, será responsável pela acusação. Ele terá a palavra pelo prazo de até uma hora para defender a condenação dos réus.

Depois da PGR, os advogados dos réus serão convidados a subir à tribuna para as sustentações orais em favor dos réus. Eles também terão prazo de até uma hora para suas considerações.

Após as sustentações da acusação e das defesas, os ministros irão votar. O primeiro é Moraes, seguido de Dino, Fux, Cármen Lúcia e Zanin.

A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma. Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quem são os réus

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Quais são os crimes julgados

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

Organização criminosa armada; Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; Golpe de Estado; Dano qualificado pela violência e grave ameaça; Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso de Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.