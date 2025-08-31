Topo

Juíza dos EUA bloqueia deportações de crianças migrantes desacompanhadas para Guatemala

31/08/2025 14h54

Por Ted Hesson e Kristina Cooke

WASHINGTON (Reuters) - Uma juíza dos Estados Unidos emitiu neste domingo uma ordem que impede o governo de Donald Trump deportar 10 crianças migrantes desacompanhadas para a Guatemala, depois que advogados disseram que as remoções violam as leis norte-americanas.

A juíza distrital Sparkle Sooknanan, sediada em Washington, D.C., ordenou que o governo se abstenha de deportar as crianças por 14 dias e convocou uma audiência. O National Immigration Law Center, um grupo de defesa pró-imigração, apresentou o caso em nome das crianças, que têm entre 10 e 17 anos.

O governo Trump fez um acordo com a Guatemala que permite o envio de crianças desacompanhadas ao país e planejava iniciar as deportações neste fim de semana, disseram à Reuters uma autoridade atual e duas ex-autoridades dos EUA.

Trump, um republicano, deu início a uma ampla repressão à imigração após retornar à Casa Branca em janeiro.

As crianças migrantes que chegam às fronteiras dos EUA sem um dos pais ou responsável são classificadas como desacompanhadas e enviadas para abrigos administrados pelo governo federal até que possam ser colocadas sob guarda de um membro da família ou em um lar adotivo, um processo descrito na lei federal.

Melissa Johnston, diretora do programa do departamento de Reassentamento de Refugiados para crianças desacompanhadas, enviou um email para a equipe na quinta-feira pedindo a suspensão da liberação de todas as crianças guatemaltecas, exceto aquelas patrocinadas por pais ou responsáveis legais nos EUA, de acordo com uma cópia da ordem vista pela Reuters e um dos ex-funcionários.

Em um processo apresentado neste domingo, o National Immigration Law Center e o Young Center for Immigrant Children's Rights disseram que as deportações são uma "clara violação das proteções inequívocas que o Congresso lhes concedeu como crianças vulneráveis".

"Os réus estão planejando iminentemente transferir ilegalmente os requerentes para a custódia do Immigration and Customs Enforcement ("ICE") para colocá-los em voos para a Guatemala, onde poderão enfrentar abuso, negligência, perseguição ou até mesmo tortura", diz a denúncia.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA, a agência controladora do ICE, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Ministério das Relações Exteriores da Guatemala não quis comentar.

Sooknanan foi nomeada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, um democrata.

