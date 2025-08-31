Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação de 'The Wizard of the Kremlin'

Topo

O ator britânico Jude Law disse neste domingo (31) que se tornou um observador "obcecado" de Vladimir Putin enquanto se preparava para seu papel como o líder russo em seu novo filme, 'The Wizard of the Kremlin', exibido no Festival de Cinema de Veneza.

Law, 52 anos, reproduz o olhar severo e o estilo característico de andar de Putin no filme do diretor francês Olivier Assayas, que narra a ascensão do ex-oficial do serviço de inteligência.

"Há muitas imagens que você pode assistir e, pessoalmente, quando começo a entrar nesse mundo, isso se torna uma espécie de obsessão", disse o ator em uma coletiva de imprensa. "Você fica procurando cada vez mais material novo."

Ele disse que retratar Putin foi um desafio devido à sua famosa expressão impassível.

"O lado complicado era que a imagem pública que vemos (de Putin) é muito, muito limitada", acrescentou Law. "Existe esta máscara."

Law assegurou que não tinha como objetivo fazer uma "imitação" de Putin e atribuiu a semelhança a "uma equipe incrível de maquiagem e cabelo".

Assayas insistiu que queria que Law "se apropriasse do personagem".

O filme, com duração de duas horas e meia, é um olhar exaustivo sobre a carreira de Putin, que silencia oponentes políticos, intimida oligarcas e enriquece as pessoas mais próximas

A história é contada através dos olhos de um assessor político fictício, Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano.

O roteiro é baseado no livro best-seller de mesmo nome, do autor italiano Giuliano da Empoli.

Assayas disse que era, acima de tudo, uma história sobre autoritarismo, com a transição da Rússia de uma democracia caótica no final dos anos 1990 para a autocracia moderna de Putin como um aviso para o Ocidente.

"Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e a situação muito assustadora e perigosa em que todos sentimos em que estamos", explicou ele.

'The Wizard of the Kremlin' é um dos 21 filmes que disputam o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, uma importante plataforma para lançamentos internacionais, que prossegue até o próximo sábado.

Outro destaque do domingo é a exibição de 'Father Mother Sister Brother', o mais recente filme do diretor independente americano Jim Jarmusch, com um elenco estelar que inclui Cate Blanchett, Adam Driver e o cantor americano Tom Waits.

O diretor classificou o longa-metragem como "uma espécie de filme anti-ação", apresentando três famílias disfuncionais na área rural de Nova York, em Dublin e em Paris.

