Topo

Notícias

Israel confirma a morte de porta-voz do braço armado de Hamas

31/08/2025 10h03

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou neste domingo (31) que o porta-voz das Brigadas Ezedin al Qasam, o braço armado do movimento palestino Hamas, foi "eliminado" em Gaza em um ataque do Exército do país.

"O porta-voz terrorista do Hamas, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza e se uniu a outros (indivíduos) eliminados do eixo do mal do Irã, do Líbano e do Iêmen nas profundezas do inferno", afirmou Katz em sua conta na rede social X.

O Hamas não comentou a informação.

mib/vl/rnr/mb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Mounjaro falso é vendido pelo crime organizado por mais de R$ 4.000 em GO

"Eles não deveriam estar em nosso país": Reino Unido enfrenta novos protestos anti-imigração

'Medo de dormir': moradores de Gaza relatam novos bombardeios israelenses

Israel confirma a morte de porta-voz do braço armado de Hamas

Flotilha de ajuda humanitária a Gaza levará delegação brasileira

O estigma enfrentado por mulheres asiáticas que pedem divórcio

Netanyahu anuncia ataque contra porta-voz do braço armado do Hamas

Incêndio em casa de reabilitação para dependentes deixa cinco mortos no DF

Papa Leão XIV pede o fim da 'pandemia de armas' que mata crianças

Putin e Modi participam de reunião de cúpula organizada por Xi na China

Nova unidade policial para imigrantes em Portugal preocupa comunidade brasileira