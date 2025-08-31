Topo

Notícias

Incêndio em casa de reabilitação para dependentes deixa cinco mortos no DF

Cinco corpos foram encontrados dentro de clínica de reabilitação após incêndio; outras onze pessoas ficaram feridas - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/Reprodução
Cinco corpos foram encontrados dentro de clínica de reabilitação após incêndio; outras onze pessoas ficaram feridas Imagem: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

31/08/2025 09h21

Um incêndio em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos no Distrito Federal deixou cinco pessoas mortas.

O que aconteceu

Fogo começou de madrugada no local, que fica na área rural do Boqueirão, na região do Paranoá. O Corpo de Bombeiros não divulgou o nome da casa de reabilitação, e o UOL não conseguiu contato com a administração do local até o momento.

Relacionadas

Perseguição policial termina com um homem morto e uma mulher ferida no Rio

Capotamento deixa duas pessoas em estado grave na Rodovia dos Bandeirantes

Brasileiro morre na Bolívia após abordagem de guardas; mãe tenta translado

Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo tinha se espalhado por cômodos da casa e havia fumaça densa saindo pelo telhado. Em imagens do local do incêndio divulgadas pelo CBMDF é possível ver que as janelas e as portas da casa são gradeadas.

Os cinco mortos não foram identificados pelos bombeiros. Os corpos deles foram encontrados durante a fase de rescaldo do incêndio. A Polícia Civil e a Defesa Civil do Distrito Federal foram acionadas.

Doze pessoas ficaram feridas no incêndio, a maioria delas com sintomas de intoxicação por fumaça. Onze foram identificadas e têm entre 21 e 55 anos e outra, que foi socorrida pelo Samu, segue sem identificação. Os nomes delas também não foram divulgados pelas autoridades, nem os seus estados de saúde.

Causa do incêndio não foi identificada. Uma perícia é feita no local na manhã de hoje. O UOL buscou a Polícia Civil do DF para saber se o caso já foi registrado na delegacia. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

O estigma enfrentado por mulheres asiáticas que pedem divórcio

Netanyahu anuncia ataque contra porta-voz do braço armado do Hamas

Incêndio em casa de reabilitação para dependentes deixa cinco mortos no DF

Papa Leão XIV pede o fim da 'pandemia de armas' que mata crianças

Putin e Modi participam de reunião de cúpula organizada por Xi na China

Nova unidade policial para imigrantes em Portugal preocupa comunidade brasileira

Loteria dos EUA vai pagar quase R$ 6 bilhões; brasileiros podem apostar

Hamas confirma a morte de dirigente em Gaza

Samba na Gamboa comemora 600 programas com a presença de Roberta Sá

Ativistas jogam tinta na fachada da Sagrada Família de Barcelona

Bia Haddad atropela Sakkari e avança às oitavas de final do US Open