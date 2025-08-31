Sem sangue e porta trancada por dentro: a morte que 'bugou' polícia dos EUA

O que parecia ser uma morte por causas naturais acabou se tornando uma investigação incomum para a polícia dos Estados Unidos. Encontrado morto em um quarto de hotel em 2010, Greg Fleniken não apresentava sinais externos de que algo violento havia acontecido com ele. No entanto, danos internos extensos no corpo da vítima intrigaram investigadores particulares, que conseguiram desvendar o que, de fato, causou a morte de Fleniken.

O que aconteceu

A rotina de Greg Fleniken envolvia viagens frequentes. Aos 55 anos, ele trabalhava como empresário do setor de petróleo e gás e passava boa parte de seus dias em quartos de hotéis espalhados pelos EUA. As informações são da revista norte-americana Vanity Fair.

Em setembro de 2010, Fleniken foi ao Texas a trabalho. Na ocasião, ele estava no quarto 348 do MCM Elegante Hotel, em Beaumont. Na noite do dia 15, Fleniken repetiu a rotina com os itens que sempre o acompanhavam: uma barra de chocolate, pipoca de micro-ondas e um cigarro. Após ligar para a esposa, Susie, ele se deitou e ligou a TV.

Na manhã seguinte, Fleniken estava morto. Colegas de trabalho o encontraram no chão, perto da cama, de bruços e de pijama, com um cigarro ainda preso entre os dedos. A porta do quarto estava trancada por dentro, o cômodo estava intacto e não havia sinais de roubo no local.

A polícia não encontrou vestígios de sangue no quarto nem sinais de ferimentos externos no corpo. Em um primeiro momento, as autoridades acreditavam que Fleniken havia morrido por conta de um ataque cardíaco súbito.

Autópsia foi inconclusiva

Durante a autópsia, o legista encontrou evidências que surpreenderam as autoridades e a família de Fleniken. As costelas estavam quebradas e o esterno, osso central na região do tórax, estava fraturado. O coração e o fígado, por sua vez, estavam lacerados.

No entanto, o achado mais intrigante durante a autópsia estava na bolsa escrotal do empresário. A região, inchada e rasgada, apresentava uma ferida roxa escura, similar a um ferimento causado por um golpe intenso.

Apesar desta ferida grave, não havia sinais de hematomas em nenhum outro lugar do corpo. O legista também não encontrou nenhuma marca que indicasse que Fleniken se defendeu de um ataque, nenhuma lesão na pele do peito e nenhuma evidência de traumatismo externo na região do tronco.

O conjunto de ferimentos internos confundiu os envolvidos na investigação. Tommy Brown, responsável pelo exame post mortem, inicialmente presumiu que os danos haviam sido causados por movimentos realizados em uma eventual massagem cardíaca (reanimação cardiopulmonar, ou RCP).

Entretanto, Fleniken já estava morto há horas quando seu corpo foi encontrado, e ninguém havia tentado ressuscitá-lo. O que o legista não percebeu era que o ferimento escrotal era, na verdade, um ponto de entrada de bala, onde a pele havia se dobrado sobre o ferimento.

Como resultado do exame, Brown considerou a morte um homicídio com causa desconhecida. A pequena abertura na bolsa escrotal de Fleniken não foi identificada na autópsia e guardava o segredo do que havia acontecido no quarto 348.

Investigação particular desvendou o caso

O caso envolvendo o empresário levaria meses até que alguém descobrisse o que realmente aconteceu. Buscando respostas sobre a morte do marido, Susie Fleniken contratou o investigador particular Ken Brennan, ex-agente da DEA (sigla em inglês para Administração de Repressão às Drogas, órgão federal de segurança nos EUA). Junto ao detetive local Scott Apple, Brennan passou a conduzir uma análise paralela no caso.

Susie Fleniken e o marido, Greg Imagem: Reprodução/ABC News

Ao reconstituir as últimas horas de Fleniken, a dupla encontrou uma pista que ninguém havia percebido. Quando Brennan e Apple entraram no quarto 348, notaram um buraco na parede, pequeno o suficiente para passar despercebido em uma primeira varredura, mas grande o suficiente para a passagem de uma bala.

Os detetives, então, foram ao quarto 349, do outro lado da parede em que o furo foi identificado. No cômodo, alguém havia tampado um buraco idêntico com pasta de dente. A partir daí, a dupla passou a juntar as peças da história, tentando conectar os ferimentos internos de Fleniken a um possível tiro, e concentrando o foco nos hóspedes que estavam no quarto 349 na noite da morte.

Três eletricistas estavam hospedados no quarto ao lado do cômodo do empresário. Na noite em que Fleniken morreu, o trio estava bebendo e assistindo a jogos na televisão. Quando a polícia os interrogou, eles alegaram não ter ouvido ou visto nada de anormal. Brennan, porém, optou por entrevistá-los novamente.

Durante a nova entrevista, os detetives conseguiram fazer com que um dos homens falasse. Tim Steinmetz contou que o trio se reuniu no quarto após o expediente. Depois de tomar algumas cervejas, um de seus colegas de trabalho, Lance Mueller, sacou uma pistola Ruger 9 milímetros para se exibir.

Alterado por conta do álcool, Mueller estava brincado com a arma. Ele a apontou para Steinmetz e depois para Trent Pasano, o outro homem no quarto. A pistola, então, disparou.

Animação ilustra trajeto da bala (linha vermelha que tem início no canto da imagem à esquerda) em direção a Greg Fleniken, que estava deitado na cama. O projétil atravessou a parede e acertou o empresário na região genital Imagem: Reprodução/ABC News

Após o disparo, não houve gritos e ninguém apareceu no quarto 349 para saber o que havia acontecido. Ao ver o buraco da bala na parede, o trio, em pânico, o tampou com pasta de dente. Mueller escondeu a arma em seu carro, e os eletricistas presumiram que ninguém estava ferido e foram até o bar do hotel, onde continuaram bebendo.

Do outro lado da parede, porém, a bala atingiu a bolsa escrotal de Fleniken. O projétil atravessou o corpo do empresário de baixo para cima, destruindo seus órgãos e quebrando ossos antes de se alojar profundamente em seu peito. Em uma segunda análise das fotos da autópsia, os investigadores conseguiram reabrir o caso e comprovar o que havia acontecido.

Com a contribuição de Steinmetz e de Pasano, os detetives prosseguiram com a investigação. Lance Mueller foi preso e posteriormente se declarou culpado de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Em outubro de 2012, ele foi condenado a dez anos de prisão.