Hoje é Dia: prevenção ao suicídio e doação de órgãos são os destaques

As duas mobilizações mais importantes de setembro começam no dia 1º do mês. A primeira é o Setembro Amarelo, que tem como objetivo promover o debate sobre a prevenção ao suicídio. Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já abordaram a campanha sob diversos ângulos, como os cuidados com a saúde mental, o combate ao preconceito e as formas de apoio às pessoas que apresentam sintomas que podem levá-las a tirar a própria vida. A Agência Brasil publicou várias matérias sobre a temática, que podem ser conferidas aqui. A Rádio Nacional também publicou uma série especial, em 2024. A campanha também ganhou destaque na Agência Gov, em 2023, e nos jornais Repórter Brasil (em 2022) e Repórter Brasil Tarde (2023), da TV Brasil.

No dia 1º também tem início o Setembro Verde, campanha de incentivo à doação de órgãos. Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, 78 mil brasileiros estão na fila de espera de um transplante. A Agência Brasil falou sobre o tema de forma abrangente no ano passado, em reportagem explicando como a pessoa pode se tornar uma doadora. Esta também foi a abordagem do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em edição de 2018. A Radioagência Nacional destacou que o Brasil é o primeiro país do mundo em número de transplantes de órgãos feitos pelo sistema público de saúde. E a importância do doador comunicar seu desejo à família foi destacada em reportagens do jornal Brasil em Dia, do Canal Gov, e do Repórter Brasil, da TV Brasil, ambas exibidas em 2021.

Esta semana a Rádio Nacional da Amazônia, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), completa 48 anos, no dia 1º de setembro. A emissora transmite desde 1977 para a região da Amazônia Legal, com cobertura de mais da metade do território brasileiro. Alcança, potencialmente, 60 milhões de habitantes, e com suas ondas curtas leva informação, entretenimento e prestação de serviços para ribeirinhos, aldeias no meio da floresta, cidades pequenas das áreas rurais e até em outros países. Para muitos ouvintes, a Nacional da Amazônia é a única fonte de informação. A importância da emissora foi destacada nesta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2023, e nesta edição do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, de 2017.

Saúde

A prática de atividades físicas é componente essencial na manutenção da saúde do corpo e da mente. Previne diversas doenças e, em alguns casos, serve também para promover a cidadania. E a importância de praticar exercícios com acompanhamento qualificado é o mote do Dia do Profissional de Educação Física, comemorado em 1º de setembro. A efeméride foi o foco desta reportagem da Agência Brasil, de 2017, e desta edição do podcast Bate Papo Ponto Com, da Rádio MEC AM, que foi ao ar em 2018. Já a TV Brasil falou sobre a necessidade de capacitar os profissionais de educação física para trabalhar com pessoas com deficiência, nesta edição do Repórter Brasil, de 2016.

História

O dia 31 de setembro de 2016 abalou a história política nacional, com a aprovação, pelo Senado, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, por supostos crimes de responsabilidade fiscal. A Câmara já havia aprovado o pleito, por 367 votos a favor. E com a posição favorável de 61 senadores, a petista perdeu de vez o mandato, sendo substituída pelo vice-presidente Michel Temer. Como não poderia deixar de ser, essa página da história brasileira teve ampla cobertura dos veículos da EBC, como nesta reportagem da Agência Brasil, nesta outra aqui, nesta matéria da Radioagência Nacional, nesta edição do Repórter Brasil e nesta do Repórter Brasil Tarde, jornais da TV Brasil.

No dia 2 de setembro de 1945, há 80 anos, acontecia o último ato da Segunda Guerra Mundial, dando fim ao conflito. Nesta data o Japão assinou a Declaração Incondicional de Rendição. Após os ataques nucleares a Hiroshima e Nagazaki e a derrota do exército imperial japonês, o imperador Hirohito ordenou ao Conselho de Guerra do país que tentasse negociar uma paz minimamente honrosa com os Aliados. A rendição japonesa foi o foco desta reportagem da Agência Brasil, de 2014, e desta do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2015.

Meio ambiente e mulheres indígenas

O dia 5 de setembro marca o Dia da Amazônia, que lembra a importância da preservação da maior floresta tropical do mundo. A data faz referência à criação, em 1850, da província (hoje estado) do Amazonas pelo Imperador D. Pedro II. A Agência Brasil aproveitou a efeméride para falar sobre os problemas que ameaçam o bioma, como o desmatamento, o garimpo ilegal e a grilagem de terras, em reportagem de 2023. No mesmo ano, a Agência Gov falou sobre os desafios de conciliar a preservação com o desenvolvimento da região. Os problemas provocados pelas mudanças climáticas, como o aumento dos focos de queimadas e a seca severa dos rios, foram abordados pelo Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2024. E no mesmo ano o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, trouxe uma entrevista sobre as diferentes realidades e a complexidade da região.

Na mesma data em que celebramos o Dia da Amazônia temos também o Dia Internacional da Mulher Indígena, efeméride instituída em 1983 durante o 2º Encontro de Organizações e Movimentos da América, realizado na Bolívia. A data marca a morte da líder indígena aimará Bartolina Sisa, em 5 de setembro 1782. Ela lutava contra a colonização espanhola no século XVIII, quando foi capturada, torturada e brutalmente executada. A Agência Brasil destacou o protagonismo da mulher indígena nesta reportagem de 2021. Também apresentou a escritora Eliane Potiguara, primeira mulher indígena a publicar um livro no Brasil, neste texto de 2024. A TV Brasil destacou a temática em 2023, no Repórter Brasil, nesta reportagem sobre a primeira mulher indígena a assumir a presidência da Funai, e nesta outra, sobre a criação da rede de mulheres indígenas cineastas.

Figuras históricas

Há 27 anos, no dia 31 de agosto de 1997, a morte de Diana Spencer, princesa de Gales, comoveu o mundo e mergulhou o povo britânico em um luto coletivo sem precedentes na história do Reino Unido. Conhecida como "princesa do povo", por seu engajamento nas causas sociais, Diana foi vítima de um acidente fatal quando o carro em que estava colidiu com uma pilastra do Túnel d'Alma, em Paris, na França, enquanto ela tentava fugir do assédio dos paparazzi. O episódio trágico foi relembrado nesta reportagem da Agência Brasil, de 2017, nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, veiculada 2022, e nesta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, também de 2022.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 31 de Agosto a 6 de Setembro de 2025.

Agosto / Setembro de 2025 31/8 Aprovação no Senado, por 61 votos a favor e 20 contrários, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. Com a perda do mandato, assumiu a presidência o vice-presidente Michel Temer Morte de Diana Spencer, princesa de Gales, em 1997 (27 anos). Conhecida como "princesa do povo", Diana foi vítima de um acidente fatal quando o carro em que estava colidiu com uma pilastra do Túnel d'Alma, em Paris, na França, enquanto ela tentava fugir do assédio dos paparazzi 1º/9 Dia do Profissional de Educação Física Criação do Sport Club Corinthians Paulista (115 anos) - popularmente conhecido como Corinthians e pelos apelidos de "Timão" e "Coringão", é um dos maiores clubes esportivos do Brasil Lançamento do programa esportivo "No mundo da bola", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (78 anos) Início das transmissões do Projeto Minerva (55 anos) Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (48 anos) Setembro Verde - campanha de promoção à doação de órgãos Setembro Amarelo - campanha de promoção do debate sobre a prevenção ao suicídio 2/9 Nascimento do músico paulista Arnaldo Antunes (65 anos) Fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, com o ato de rendição do Japão (80 anos) Dia do Repórter Fotográfico - comemoração extraoficial no Brasil, que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro 3/9 Nascimento do escritor uruguaio Eduardo Galeano (85 anos) Inauguração do Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro (60 anos) 4/9 Morte do ator fluminense Paulo Gracindo (30 anos) Promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de escravizados africanos no Brasil, criminalizando quem a infringisse (175 anos) Mudança do nome da capital do estado da Paraíba de Cidade da Parahyba para João Pessoa (95 anos) - a mudança foi uma homenagem ao ex-governador João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque 5/9 Dia Internacional da Caridade - data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Mulher Indígena - comemoração instituída durante o "2º Encontro de Organizações e Movimentos da América", que referendou decisão do "Congresso Camponês da Bolívia" de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol Bartolina Siza Maturana; juntamente com sua cunhada e também heroína aymara Gregoria Apaza. Ambas foram enforcadas e esquartejadas por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782 Dia da Amazônia 6/9 Nascimento da ativista, assistente social e socióloga estadunidense Jane Addams (165 anos) - conhecida como "a mãe do trabalho social", foi a segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz Nascimento da atriz, cantora, compositora e vedete paulista Elvira Pagã (105 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.