Hamilton será penalizado com 5 posições no grid do GP da Itália

31/08/2025 18h04

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, será penalizado com a perda de cinco posições no grid de largada do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no próximo fim de semana, depois de não ter respeitado o regulamento sobre velocidade durante o GP da Holanda, disputado neste domingo (31), no circuito de Zandvoort.

Hamilton passou a uma velocidade acima do permitido em um setor da pista antes da entrada dos boxes e depois não reduziu o suficiente para entra no 'pit lane', anunciaram os comissários de prova em comunicado.

"Os dados mostraram que o piloto entrou (no setor anterior aos boxes) cerca de 20 km/h mais lento durante os treinos livres", explica a nota, considerando que essa redução de velocidade "não é significativa" e que o piloto "não freou fortemente" em sua entrada nos boxes, como obriga o regulamento da F1.

A punição por esse tipo de infração é a perda de dez posições no grid de largada da corrida seguinte, mas foi reduzida pela metade porque Hamilton "tentou sua reduzir sua velocidade e frear um pouco antes", ressaltaram os comissários.

O piloto da Ferrari, que pode recorrer contra a punição, também foi penalizado com a perda de dois pontos na classificação geral do campeonato.

O GP da Holanda foi catastrófico para a tradicional escuderia italiana, já que seus dois carros, o de Hamilton e o do monegasco Charles Leclerc, não completaram a prova.

