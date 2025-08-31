Guirassy faz 2 e Borussia Dortmund vence 1ª no Campeonato Alemão
O Borussia Dortmund conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Alemão ao bater o Union Berlin por 3 a 0 neste domingo (31), com dois gols de Serhou Guirassy, pela 2ª rodada.
O resultado significa uma reação para o Dortmund, que na semana passada empatou em 3 a 3 com o St Paulo.
Com 4 pontos, o time do técnico Niko Kovac fica na quarta colocação, atrás de Bayern de Munique (1º), Eintracht Frankfurt (2º) e Colônia (3º), os únicos com 100% de aproveitamento até aqui.
O Borussia Dortmund abriu o placar pouco antes do intervalo com Guirassy (44'), que aproveitou cruzamento do brasileiro Yan Couto para marcar.
No segundo tempo, o camisa 9 ampliou ao finalizar uma grande jogada coletiva (58'), antes de Felix Nmecha fazer o terceiro na reta final (81').
"Tivemos que reagir porque fizemos uma partida ruim contra o St Pauli. Claro, é muito mais fácil jogar diante da nossa torcida", declarou Guirassy à plataforma DAZN após a partida.
Na volta da data Fifa, o Borussia Dortmund visitará o Hendenheim.
-- Resultados da 2ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Sexta-feira:
Hamburgo - St Pauli 0 - 2
- Sábado:
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1 - 3
Stuttgart - B. Mönchengladbach 1 - 0
Werder Bremen - Bayer Leverkusen 3 - 3
RB Leipzig - Heidenheim 2 - 0
Augsburg - Bayern de Munique 2 - 3
- Domingo:
Wolfsburg - Mainz 1 - 1
Borussia Dortmund - Union Berlin 3 - 0
Colônia - Freiburg 4 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 9 2 7
2. Eintracht Frankfurt 6 2 2 0 0 7 2 5
3. Colônia 6 2 2 0 0 5 1 4
4. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 6 3 3
5. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2
6. Wolfsburg 4 2 1 1 0 4 2 2
7. Augsburg 3 2 1 0 1 5 4 1
8. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0
9. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1
10. Union Berlin 3 2 1 0 1 2 4 -2
11. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4
12. Bayer Leverkusen 1 2 0 1 1 4 5 -1
13. Mainz 1 2 0 1 1 1 2 -1
14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1
15. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2
16. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3
17. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4
18. Freiburg 0 2 0 0 2 2 7 -5
