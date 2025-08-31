Topo

Guiana denuncia 'disparos' da Venezuela contra embarcação com material eleitoral

31/08/2025 20h47

As Forças Armadas e a polícia da Guiana denunciaram neste domingo "disparos" da Venezuela contra uma embarcação guianense que transportava material para as eleições gerais de amanhã.

Segundo comunicado conjunto, o incidente ocorreu por volta das 14h30 locais, perto da localidade de Bamboo, na região petroleira de Essequibo, motivo de uma disputa territorial entre os dois países.

O barco-patrulha, que transportava militares e policiais, escoltava funcionários eleitorais da Guiana que distribuíam material em sedes remotas, quando foi atacado a partir da costa venezuelana.

"A patrulha respondeu imediatamente e conseguiu colocar a equipe de escolta fora de perigo. Ninguém ficou ferido e nenhum material eleitoral foi danificado ou comprometido", informa o comunicado.

A Guiana, um país de 850.000 habitantes, vai realizar eleições para eleger o novo presidente e parlamento.

