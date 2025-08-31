Topo

GPA: Família Coelho Diniz tem tido conversas frutíferas com acionistas para chapa de consenso

31/08/2025 20h34

A família mineira Coelho Diniz, que passou a deter 24,6% do GPA, dono da marca Pão de Açúcar, vai enviar, nos próximos dias, proposta de uma chapa de candidatos à eleição do conselho de administração da rede de supermercados, informa um comunicado do grupo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste domingo, 31.

Os Coelho Diniz enviaram uma carta ao grupo afirmando que têm tido conversas "frutíferas", de acordo com o comunicado, com membros do atual conselho do GPA e também com representantes dos principais acionistas da companhia, para "chegar a uma chapa de consenso". Entre os acionistas do GPA está a rede francesa Casino, com 22,5% do capital, e que era o maior acionista do grupo, posto agora ocupado pela família mineira.

A família Coelho Diniz já havia pedido, em documento divulgado no domingo passado, 24, a convocação de uma assembleia geral extraordinária (AGE) para decidir sobre a destituição integral do conselho de administração do GPA e a eleição de novos membros. Como maior acionista individual do GPA, eles querem representação de acordo com as ações que possuem.

"A companhia dará início às providências cabíveis para a convocação da AGE assim que receber as informações dos candidatos a serem indicados pelos acionistas da família Coelho Diniz", informa o comunicado do GPA deste domingo.

