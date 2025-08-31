Topo

Governo britânico confirma foco de gripe aviária e determina sacrifício de aves

São Paulo

31/08/2025 18h19

O governo britânico confirmou a ocorrência de um foco gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) em aves perto de Exminster, uma vila de Devon, localizada no distrito de Teignbridge.

Em consequência da confirmação, uma zona de proteção de 3 km e uma zona de vigilância de 10 km foi determinada ao redor do local. Todas as aves presentes no local serão sacrificadas de forma humanitária, de acordo com comunicado do governo britânico.

