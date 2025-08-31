Filme exibido na Mostra de Veneza transforma trajetória de Putin em alerta sobre líderes autoritários

O filme "The Wizard of the Kremlin" (O Mago do Kremlin, em tradução livre) foi apresentado no Festival de Cinema de Veneza neste domingo (31). Adaptado do livro de Giuliano da Empoli, a trama conta parte da trajetória do atual presidente russo Vladimir Putin, interpretado pelo ator britânico Jude Law. Segundo o diretor francês Olivier Assayas, a produção é um alerta sobre as transformações da política contemporânea e a ação de líderes autoritários no mundo.

O filme, com duração de duas horas e meia, tenta resumir a carreira de Putin, mostrando um personagem que silencia oponentes políticos, intimida oligarcas e enriquece as pessoas mais próximas. A história é contada pelos olhos de um assessor político fictício, Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano. O roteiro é baseado no livro best-seller de mesmo nome, do autor italiano Giuliano da Empoli.

Olivier Assayas disse que tentou mostrar, acima de tudo, uma história sobre autoritarismo, com a transição da Rússia de uma democracia caótica no final dos anos 1990 para a autocracia moderna de Putin como um aviso para o Ocidente. "O filme mostra como a política moderna, do século 21, se transformou e como parte dessa maldade cresceu com a chegada ao poder de Vladimir Putin", explicou. "Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e sobre a situação assustadora e perigosa em que todos sentimos estar", disse. "Trata-se da história de Vladimir Putin, mas poderia se aplicar a vários líderes autoritários", completou.

Para entrar no papel do chefe do Kremlin, Assayas disse que queria que Jude Law "se apropriasse do personagem". Por isso, o ator britânico afirma ter se tornado um observador "obcecado" de Vladimir Putin enquanto se preparava para o papel. Law, 52 anos, reproduz o olhar severo e o estilo característico de andar de Putin no filme, que narra a ascensão do ex-oficial do serviço de inteligência.

"Há muitas imagens que você pode assistir e, pessoalmente, quando começo a entrar nesse mundo, isso se torna uma espécie de obsessão", disse o ator durante a coletiva de imprensa. "Você fica procurando cada vez mais material novo", explicou, reforçando que retratar Putin foi um desafio devido à sua famosa expressão impassível.

"O lado complicado era que a imagem pública que vemos (de Putin) é muito, muito limitada", acrescentou Law. "Existe essa máscara", disse Law. O ator também garantiu não ter tentado fazer uma "imitação" de Putin e atribuiu a semelhança a "uma equipe incrível de maquiagem e cabelo".

"The Wizard of the Kremlin" é um dos 21 filmes que disputam o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, que vai até o próximo sábado (6).

Cate Blanchett no tapete vermelho

Outro destaque do domingo é a exibição de "Father Mother Sister Brother", o mais recente filme do diretor independente americano Jim Jarmusch, com um elenco que inclui Cate Blanchett, Adam Driver e o cantor americano Tom Waits.

O filme aborda famílias disfuncionais e é dividido em três histórias distintas que se passam na costa leste dos Estados Unidos, em Dublin e em Paris. O diretor classificou o longa-metragem como "uma espécie de filme anti-ação".

