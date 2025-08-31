Topo

Ex-piloto de Fórmula 1 é preso acusado de receptação de veículo de luxo em SP

São Paulo

31/08/2025 12h44

Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo, 31, após conduzir uma Lamborghini Gallardoss sem placa. A prisão aconteceu na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o veículo tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

O nome do ex-piloto, preso por receptação e adulteração de placas, foi mantido em sigilo pela PM e não foi possível localizar a defesa.

O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. Antes da abordagem, o ex-piloto tentou, ainda, recolocar as placas ao perceber a fiscalização.

Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

