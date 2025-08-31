Topo

Notícias

EUA: governador denuncia 'invasão' de Chicago por militares

31/08/2025 15h24

O possível envio de tropas para Chicago pelo governo dos Estados Unidos, a princípio para combater a criminalidade, constituiria "uma invasão", criticou neste domingo o governador de Illinois, JB Pritzker.

O líder democrata, que emerge como um dos principais opositores de Donald Trump, acusou o presidente americano de querer "assumir o controle" das eleições legislativas de novembro de 2026.

Depois de Los Angeles, em junho, e Washington, em meados de agosto, Chicago aparece como novo local de envio de policiais federais e forças militares pelo governo dos Estados Unidos. Nova York, Baltimore e Boston viriam em seguida, todas elas cidades governadas por democratas.

"Ninguém no governo, nem o presidente nem ninguém sob a sua autoridade, telefonou para mim ou para alguém da minha administração ou da cidade de Chicago", afirmou Pritzker, que, assim como os outros 49 governadores estaduais, possui autoridade sobre a Guarda Nacional posicionada em Illinois.

"Está claro que planejam secretamente uma invasão com tropas", alertou o governador, que anunciou que vai recorrer à Justiça caso os militares sejam mobilizados.

Outro democrata, o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, assinou um decreto para limitar a autoridade das forças federais caso elas sejam mobilizadas na cidade: "Nós nos vemos obrigados a tomar medidas drásticas para proteger a nossa população da expansão do poder federal."

nr/ev/dg/db/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

PT critica investida dos EUA sob Trump contra Venezuela

Governador do MT sofre acidente durante vistoria a obras e está em observação no hospital

'Destino da França' estará em jogo no próximo voto de confiança, diz Bayrou

Trump enviar tropas a Chicago seria uma invasão, diz governador de Illinois

Liverpool vence Arsenal e se isola na liderança do Inglês; City perde 2ª seguida

Israel estuda anexar Cisjordânia se Palestina for reconhecida, diz agência

Filme exibido na Mostra de Veneza transforma trajetória de Putin em alerta sobre líderes autoritários

Reino Unido confirma surto de gripe aviária H5N1 no sudoeste da Inglaterra

Von der Leyen diz que Europa está preparando planos "precisos" para envio de tropas à Ucrânia, diz FT

Impasse político se intensifica com planos de Trump para repressão em Chicago

EUA: governador denuncia 'invasão' de Chicago por militares