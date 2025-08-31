"Eles não deveriam estar em nosso país": Reino Unido enfrenta novos protestos anti-imigração

Todos os sábados, há quase um mês, manifestações vêm sendo registradas diante de hotéis que abrigam migrantes em diversas cidades britânicas. Nos últimos dias, várias pessoas foram presas durante esses protestos, que agora também atingem a Escócia, até então poupada das manifestações violentas contra refugiados.

Thomas Harms, correspondente da RFI em Aberdeen (Escócia)

Neste sábado (30), em Aberdeen, manifestantes de extrema-direita e ultraconservadores se reuniram em frente a um hotel que acolhe requerentes de asilo que cruzaram o Canal da Mancha em embarcações. O protesto também foi uma resposta à decisão de um Tribunal de Apelação britânica que suspendeu a expulsão de refugiados hospedados em um hotel em Epping Forest, na Inglaterra, prevista para 12 de setembro.

Cerca de cem pessoas se posicionaram em lados opostos da rua, separadas por barreiras metálicas. Entre os manifestantes anti-imigração, Jennifer, cercada por bandeiras britânicas, empurrava o carrinho de seu bebê ao lado da mãe. "Eles não deveriam estar em nosso país. Quando você vê todos os sem-teto em Aberdeen, percebe que eles não recebem nenhuma ajuda. São esses refugiados que recebem o dinheiro e o apoio que nós precisamos", disse à RFI.

Além das acusações de um suposto recebimento indevido de ajuda do governo, os manifestantes alegam que os refugiados têm uma visão retrógrada sobre as mulheres e seriam responsáveis por agressões sexuais na região ? acusações que circulam principalmente nas redes sociais. David, que participou do protesto com a esposa, faz parte dos que acreditam nessa retórica. "Eles estão aqui e aproveitam nossos recursos. Vêm e atacam nossas mulheres e crianças. Estão mudando completamente a aparência do nosso país", desabafou.

"Refugiados são bem-vindos"

Do outro lado da rua, em frente ao hotel que abriga os migrantes, manifestantes pró-refugiados, acompanhados por um tocador de gaita de fole, reconhecem que a Escócia também está sendo afetada pela crescente onda de protestos racistas e de extrema-direita. Eles celebraram a decisão judicial que concedeu um adiamento à expulsão dos refugiados.

"Precisamos abrigar essas pessoas em algum lugar enquanto seus pedidos de asilo são analisados", disse Helene, segurando um cartaz com os dizeres "Refugiados são bem-vindos".

Prisões e tensões em outras cidades

Ao longo do último mês, protestos tensos ocorreram em frente ao Bell Hotel, em Epping, e em outros estabelecimentos pelo país. O estopim foi a acusação contra um solicitante de asilo, acusado de tentar beijar uma adolescente de 14 anos em Epping ? acusação que ele nega.

Na semana passada, o conselho local de Epping obteve uma liminar judicial que proibia o Bell Hotel de continuar recebendo requerentes de asilo. No entanto, a Corte de Apelação britânica anulou a decisão na sexta-feira (29), apontando "vários erros" e alertando que a medida poderia "incentivar novas manifestações, algumas das quais poderiam resultar em distúrbios nos centros de acolhimento".

Em Londres, cinco pessoas foram presas neste sábado (30) durante uma manifestação com cerca de 500 participantes, na qual um grupo de homens mascarados tentou invadir um hotel, segundo a polícia metropolitana. Outros três homens foram indiciados após serem detidos em um protesto realizado na véspera, também em Epping, em frente a um hotel que abriga refugiados.