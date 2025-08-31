Ex-pastor relata pressão e controle constante na Universal: 'Não há paz'

Uma declaração do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), levou um ex-pastor de denominação a lembrar dos abusos psicológicos que sofreu durante os anos em que foi membro da igreja.

Em 14 de agosto, Macedo publicou comentário a respeito da morte de um pastor da Irud que morava na Bolívia, sobre a qual levanta-se a hipótese de suicídio. A postura insensível do bispo foi criticada por membros e ex-membros.

João* não se surpreendeu com a fala de Macedo, e relatou ao UOL rotina de pressão psicológica e controle incessante da instituição sobre os pastores e suas famílias.

O que aconteceu

Em vídeo, Edir Macedo afirmou que "não choraria a morte da bezerra" pela morte de Lucas Di Castro, 35, da Iurd na Bolívia. Na postagem, que viralizou, Macedo critica quem, segundo ele, desiste de seguir a "obra de Deus".

Ele se matou. Eu senti muito. O que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé. Eu vou continuar passando, indo em frente. Mas, aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela Graça, 'a minha graça te basta nhenhenhenhé' [sic], que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas, por todo o mundo."

Edir Macedo

'Cultura de pressão e desdém'

O ex-pastor ouvido pela reportagem afirma que há desdém pela saúde mental dos obreiros da Universal: "Presenciei, de perder as contas, casos semelhantes". João* diz que o tema é tabu e apoio psicológico é tratado como "coisa de fresco", "para quem não tem fé" ou "coisa do diabo". Pastores, esposas e obreiros sofrem "psicologicamente do desdém, do deboche, do 'pouco se lixar' do Macedo".A cobrança é hierárquica e constante em todos os níveis da instituição, diz João. Cobra-se desde o sucesso na arrecadação de dízimos e ofertas para bater metas até a lotação da igreja e presença em eventos. Falta autonomia e liberdade individual. A pressão em cima das pessoas é ainda maior.

Não há sábado, domingo ou feriado. Não há folga ou descanso. Não há opinião própria. Não há vontade própria. Não há gosto próprio. Não se pode casar com quem se quer. Não se pode separar quando se quer. Não pode ter os bens que se quer, vestir o que quer, nem a cor do esmalte que [a esposa] quer ou corte de cabelo ou barba que quer

João deixou a igreja há seis anos e diz ter hoje uma nova perspectiva sobre o que viveu. "Estudando é possível entender ainda mais os tipos de violência psicológica que todos ali sofrem e o quanto isso adoece as pessoas", afirma ele, que fez curso de psicologia.

Universal nega suicídio

Apesar da fala de Macedo falar em suicídio no caso do pastor na Bolívia, a Iurd afirmou desconhecer qualquer questão de saúde mental pela qual o pastor estaria passando. A direção da igreja alega que Lucas Di Castro passava por exames de rotina a cada 6 meses, e eles atestavam sua boa saúde. A igreja nega ter se omitido em ajudar, afirmando que a família do pastor recebeu apoio e amparo.

Desafetos da Igreja Universal se aproveitaram da situação para criar uma narrativa falsa e maldosa, a qual a Igreja não honrará com comentários.

Igreja Universal do Reino de Deus, por email

Questionada, a igreja não respondeu sobre denúncias de pressão. O UOL solicitou entrevista com pastores da Universal para reunir mais experiências na instituição, mas a assessoria negou o pedido e não explicou qual tipo de apoio psicológico e psiquiátrico oferece ou recomenda a pastores e membros.

O perigo de associar sofrimento a falta de fé

Falas que minimizam dor emocional são ditas por "muitos líderes e organizações religiosas", segundo Sinvaldo Queiroz, mestre em teologia, pastor batista e psicólogo. Para ele, um ambiente que deslegitima sofrimento emocional, associando-o à falta de fé ou fraqueza, oferece riscos à saúde mental e "conspira contra a vida".

Hierarquia com cobrança incessante e imposição de rigidez na vida pessoal é assédio e violência psicológica. O especialista explica que "impor um tipo de pressão desproporcional, cobranças ininterruptas e reiteradas críticas" transforma o trabalhador em recurso ou número. O abuso psicológico pode gerar transtornos como depressão, ansiedade, distúrbios do sono, síndrome de burnout e ideações suicidas.

Uma cultura organizacional que naturaliza a pressão contínua como estratégia de controle e disciplinamento mina a autoestima, enfraquece a identidade e prejudica a saúde mental.

Sinvaldo Queiroz, psicólogo e pastor batista

*Nome trocado a pedido do entrevistado